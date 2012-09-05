Цель Приморья на саммите - только бы не опростоволоситься перед высокими гостями?

Владимир СИДОРЕНКО, директор ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии:

- Сейчас пока только говорят, что Приморский край будет территорией развития. Я думаю, для этого должно быть какое-то конкретное дело, должны быть программы не только подготовки к саммиту, а в первую очередь развития производства, развития определенных отраслей. И если будет заинтересованность государства вкладывать деньги в это развитие так, например, как оно вкладывает в нанотехнологии, то у нашего края появится шанс стать территорией развития. Вся инфраструктура саммита АТЭС недоступна простым жителям. Один Русский остров не может прибавить желания людей жить в Приморском крае. Остается более 90% территории региона на таком же уровне социального развития, которое было до саммита. Нам обещают, что после саммита займутся территорией Приморского края, что деньги и внимание будут переброшены на сельскохозяйственные районы, там начнут развивать инфраструктуру и социальную сферу. Будем на это надеяться...

Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств «Успех»:

- Сейчас мы пока наблюдаем настроение разочарования у очень многих экспертов, обсуждающих саммит. Общеизвестно, что источник всех разочарований – это несбывшиеся ожидания. Когда задаю вопрос: «А чего вы ожидали?» - точных ответов не получаю. Скорее всего, не было у нас внятных целей, кроме как не опростоволоситься перед высокими гостями. По мере достижения этой цели старались размышлять о последующем применении, содержании, развитии объектов и идей саммита.

Убеждена, что, несмотря на этот, явно «русский» подход, территория получила толчок в развитии. В первую очередь, это увеличение туристического интереса, повышение привлекательности края в глазах федеральных компаний, что, безусловно, даст дополнительные инвестиции. Еще до конца не решены логистические региональные задачи, но они, как минимум, обозначены, чему тоже очень способствовал саммит. Собственно, сам этот форум, по-моему, подвел черту под нашими мучительными порой размышлениями о предназначении края. Уже даже скептики понимают, что главная роль Приморья – быть логистическим азиатским центром России. Если думать о дальнейших инвестициях, то сделаны они должны быть именно в логистику – в первую и главную очередь!

Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»:

- Для меня вопросы о том, даст ли саммит региону толчок для развития, являются риторическими, сколько бы ни обсуждалось и ни взвешивалось, ответ однозначный: есть прямой эффект во время подготовки и освоения средств - что бы мы ни говорили. Будет прямой эффект от того, что создано и будет в дальнейшем освоено и развито. И будет отдалённый, в том числе имиджевый и репутационный эффект, который невозможно подсчитать и спланировать. Большое действительно видно на расстоянии - мы сейчас внутри события и видим детали, в том числе и неоднозначные, а суть и главное всегда дальше. При колоссальных вложениях - и это не только прямые инвестиции - у нашего края нет другого варианта, кроме развития и роста! Других сценариев просто нет - никто не в состоянии остановить или не увидеть волну, которую даст саммит Дальнему Востоку в целом и Владивостоку в частности. Мы все - прямо или косвенно почувствуем это, мы живем на земле, которая с каждым днем дорожает благодаря саммиту.

Сергей ИЩЕНКО, генеральный директор ППО «Никольск», депутат ЗС ПК:

- Есть ли жизнь после саммита? Однозначно, есть. И образование специального министерства, которое возглавил коренной дальневосточник и крепкий хозяйственник Виктор ИШАЕВ, безусловно, своевременный и правильный шаг. Тем не менее, я уверен, что уже в 2013 году вливания из федерального бюджета в Приморье будут сокращены, поскольку у государства появятся другие глобальные задачи. Поэтому задача краевой власти, как и региональной в целом, - своими силами разрабатывать эффективные программы и, уже рассчитывая на собственные бюджеты, создавать благоприятную почву для вливания в регион крупных инвестиционных проектов. И только после этого можно будет рассчитывать на приток населения на наши территории. Никакие политические лозунги не помогут, людей можно удержать только высокой заработной платой и комфортностью проживания. Каждый житель Приморья на себе должен прочувствовать эту самую комфортность, и не только в городе, но и в сельской местности. Кроме того, необходимо разрабатывать программы, которые привлекут крупные зарубежные инвестиции, но это должны быть не разовые акции, а долгосрочные стратегические планы.

Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум»:

- Оценивая перспективы, которые дает Приморью проведение саммита АТЭС, испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, и нам, и многим нашим клиентам при подготовке к саммиту удалось поучаствовать в очень интересных проектах. Мы, например, получили заказы на подбор уникальных специалистов для ДВФУ, и это сотрудничество получается очень плодотворным. С другой стороны, некоторое разочарование связано с неясными перспективами создания на Дальнем Востоке госкорпорации, которая должны была заниматься дальнейшим развитием региона. Вновь созданное министерство все-таки наделено скорее контролирующими функциями. А с приходом госкорпорации многие связывали новые масштабные проекты.

Что касается человеческих ресурсов, то ситуация продолжает оставаться сложной. Несмотря ни на что, люди из Приморья продолжают уезжать. И, для того чтобы остановить этот поток, нужны уже экстраординарные меры. Нам сегодня нужны молодые, образованные, предприимчивые люди из других регионов, и привлечь их сюда можно только различными преференциями по налогам, доступным жильем, льготами по ипотеке. Тогда в Приморье все будет хорошо – у нас большая территория, хороший климат, обновленная инфраструктура. У нас есть практически все для дальнейшего развития. Необходимо только принять несколько ожидаемых, но нестандартных решений по привлечению и удержанию человеческого капитала.

«Золотой Рог».