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Приморье на саммите АТЭС презентует и "Большой Владивосток", и технопарк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. На острове Русском во Владивостоке в корпусе № 12 Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открылся презентационный сектор Приморья. На стендах представлена информация о 32 проектах, отобранных администрацией края.
Большая часть проектов, которые примут участие в Деловом саммите АТЭС, направлена на развитие портовой и логистической инфраструктур, малой авиации, судостроения и сельского хозяйства.
В частности, на презентации можно познакомиться с проектами по созданию интегрированной курортной зоны "Приморье" и индустриального автомобильного кластера на Дальнем Востоке (ОАО "Соллерс - Дальний Восток")
Группа компаний "Аква-Ресурсы" представляет инвестиционный проект по модернизации интермодального "Терминала Астафьева" в г. Находке, ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (дочернее предприятие НК "Роснефть") - проект по строительству современного нефтехимического комплекса в районе поселка Врангель Находкинского городского округа.
Сразу три проекта представлены компанией ЗАО "Александр Хаус" - строительство нового города "Большой Владивосток", создание международного перегрузочного комплекса "Троица", а также возведение технопарка в бухте Троица.
Развитию сельского хозяйства в Приморском крае посвящены проекты группы компаний "Зеленые листья" (строительство Инновационного агрокомплекса) и ОАО "Объединенная зерновая компания" (зерновой перегрузочный терминал в бухте Троица).
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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