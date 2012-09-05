Российско-китайский фонд может объявить о первой сделке в рамках АТЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. В рамках саммита АТЭС, проходящего во Владивостоке, может быть объявлено о первой сделке с участием Российско-китайского инвестиционного фонда (создан "дочкой" ВЭБа - Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).

Целевой размер фонда составит от $2 млрд до $4 млрд, из которых по $1 млрд внесут РФПИ и CIC, а до $2 млрд поступят от институциональных инвесторов из Китая.

«Российско-китайский фонд начал работать, он активно будет инвестировать. Первая сделка, я думаю, будет объявлена в ближайшее время. Возможно, о чем-то уже объявим в рамках АТЭС", - сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, которые пойдут в очень перспективную компанию в России, которая активно развивается в лесоперерабатывающем секторе и ведет активные операции на Дальнем Востоке.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».