Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российско-китайский фонд может объявить о первой сделке в рамках АТЭС
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. В рамках саммита АТЭС, проходящего во Владивостоке, может быть объявлено о первой сделке с участием Российско-китайского инвестиционного фонда (создан "дочкой" ВЭБа - Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).
Целевой размер фонда составит от $2 млрд до $4 млрд, из которых по $1 млрд внесут РФПИ и CIC, а до $2 млрд поступят от институциональных инвесторов из Китая.
«Российско-китайский фонд начал работать, он активно будет инвестировать. Первая сделка, я думаю, будет объявлена в ближайшее время. Возможно, о чем-то уже объявим в рамках АТЭС", - сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, которые пойдут в очень перспективную компанию в России, которая активно развивается в лесоперерабатывающем секторе и ведет активные операции на Дальнем Востоке.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба