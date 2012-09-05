Последний взгляд на мегастройки Владивостока

Генеральный директор Дальневосточной дирекции Министерства регионального развития РФ Олег БУКАЛОВ в минувшую пятницу в ходе пресс-конференции подвел итоги большому строительству, что велось в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке, который состоится через несколько дней.

Из 60 «мероприятий», составивших список саммитовских объектов, осталось немного доделать лишь несколько, и за сентябрь-октябрь работы по ним могут быть завершены.

Из запланированных на строительство саммитовских объектов 670 млрд рублей в целом было освоено 98%. Особенно Олег Анатольевич отметил работу по своим объектам энергетиков, строителей аэропорта, дорожников и мостовиков. То есть все главное к саммиту практически готово.

Однако остались и вопросы. И, надо сказать, многие из них для генерала дирекции были довольно остры. Но он сумел ответить на все. Хотя, наверное, как человек с военным образованием, что-то интересное сумел сохранить в глубокой тайне.

Конечно, особое недоумение вызвало то, что успели не все. Это пятизвездочные гостиницы «Хаятт» и театр оперы и балета. Но и они за сентябрь-октябрь вполне могут быть завершены. Оказалось, что номерной фонд гостиниц уже готов на 99%. И, если бы турецкий подрядчик, которого с опозданием пришлось поменять на более умелого гонконгского, не разочаровал, то строительство гостиниц тоже могло быть завершено к саммиту. Что касается театра оперы и балета, то на его малой сцене уже можно выступать, и уже на носу завершение большой сцены.

Выяснилось, что участникам строительства объектов саммита положены не только поощрения, но и наказания. Хотя, что греха таить, многие из объектов можно было начинать строить на год-полтора раньше, и не только успеть закончить их вовремя, но и «обкатать». Просто долго раскачивались с проработками, проектированием, вопросами финансирования. Тем более что обе строительных площадки, выбранные под гостиницы, были очень сложны в работе, а театр вообще строился в авральном режиме и сегодняшние его 95% готовности – это ничуть не провал, а даже успех заказчика и генподрядчика, которые, безусловно, должны нести солидарную ответственность за успех бюджетного инвестирования.

Вероятно, объективности ради, при наказании «виновных» надо бы учесть, что такие крупные объекты в короткие сроки не строятся. Тем более качественно. Да, и по большому счету на них, незаконченные, особо и не рассчитывали, как и на ряд других «мероприятий», которые еще строятся. Есть даже в начальной стадии…

Надо давать отчет, что планка при развертывании во Владивостоке большого строительства изначально ставилась выше, чем можно было «прыгнуть» реально, но и тот «прыжок», который получился, оказался вполне удачным, и им можно гордиться. То есть, саммит в итоге не пострадает и должен пройти на высоком уровне.

Олег Букалов заявил, что уже 31 декабря Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития прекращает свою деятельность. На это уже имеется и соответствующий приказ, который обязательно должен быть выполнен.

В какой-то степени ликвидация дирекции вызвала недоумение журналистов, поскольку ее «свертывание» можно расценивать и как вероятное прекращение амбициозных планов развития, которые государство «пестовало» в отношении Приморья и Владивостока. Кстати, открытым становится вопрос: кто будет вести строительство той же самой особой рекреационо-туристской, и вероятно с «деловым» уклоном, зоны на о. Русском?

На сожаления последовал ответ, что и край, и город показали, что они могут сами реализовывать крупные проекты. То есть «нянька» более не нужна, ну, а федеральный центр отсутствием своего внимания ни регион, ни город в дальнейшем все-таки не обидит. При этом он считает, что городу на будущее надо хорошо позаниматься реиновацией своих территорий и даже элементарно «навести на них порядок». В частности, федеральная помощь будет продолжена по реконструкции Уссурийской ТЭЦ и торгово-развлекательного центра на острове Русском.

В ходе вопросов и ответов выяснилось, что пока что незавершенными остаются еще довольно многие из начатых дел.

Вроде бы есть уверенность, что к концу года, помимо театра и гостиниц, будет завершено строительство ледового спортивно-концертного комплекса в районе ст. «Спутник», которое ведет «Дальспецстрой». Есть надежда, что будет налажена регулярная подача газа на ТЭЦ-2, которая должна перейти на экологичное и вроде бы еще экономичное «голубое топливо». На о. Русском должен быть завершен к Новому году лабораторный корпус ДВФУ. А строительство там же Инженерного центра по кораблестроению и водовода для подачи питьевой воды уходит далеко за «рамки саммита». Больными для острова остаются вопросы о переселении «из-под этого центра» небольшого поселка местных жителей, переброске очищенных стоков из бухты Новик через глубоководный выпуск в открытое море, продолжение использования вроде бы вывезенного, но частично, в пределах 1,5-3 тыс. человек, оставшегося здесь контингента иностранных рабочих – на время проведения саммита их спрячут с глаз долой, но затем они продолжат свои работы на лабораторном корпусе и медцентре ДВФУ.

Есть еще вопросы по полигону ТБО во Владивостоке, по городским очистным сооружениям. В частности выяснилось, что они пока что могут работать лишь на 40% от заявленной мощности – очень сильно отстало развитие сетей. Естественно, канализация пока что продолжает портить наше Японское море.

Шанс, что в перспективе все начатое не замрет, и строительство будет продолжено, есть. Но, как и какими темпами – об этом можно будет судить лишь после проведения саммита, который, в частности, обозначит и возможные параметры будущего развития Владивостока.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».