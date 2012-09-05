Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Последний взгляд на мегастройки Владивостока
Генеральный директор Дальневосточной дирекции Министерства регионального развития РФ Олег БУКАЛОВ в минувшую пятницу в ходе пресс-конференции подвел итоги большому строительству, что велось в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке, который состоится через несколько дней.
Из 60 «мероприятий», составивших список саммитовских объектов, осталось немного доделать лишь несколько, и за сентябрь-октябрь работы по ним могут быть завершены.
Из запланированных на строительство саммитовских объектов 670 млрд рублей в целом было освоено 98%. Особенно Олег Анатольевич отметил работу по своим объектам энергетиков, строителей аэропорта, дорожников и мостовиков. То есть все главное к саммиту практически готово.
Однако остались и вопросы. И, надо сказать, многие из них для генерала дирекции были довольно остры. Но он сумел ответить на все. Хотя, наверное, как человек с военным образованием, что-то интересное сумел сохранить в глубокой тайне.
Конечно, особое недоумение вызвало то, что успели не все. Это пятизвездочные гостиницы «Хаятт» и театр оперы и балета. Но и они за сентябрь-октябрь вполне могут быть завершены. Оказалось, что номерной фонд гостиниц уже готов на 99%. И, если бы турецкий подрядчик, которого с опозданием пришлось поменять на более умелого гонконгского, не разочаровал, то строительство гостиниц тоже могло быть завершено к саммиту. Что касается театра оперы и балета, то на его малой сцене уже можно выступать, и уже на носу завершение большой сцены.
Выяснилось, что участникам строительства объектов саммита положены не только поощрения, но и наказания. Хотя, что греха таить, многие из объектов можно было начинать строить на год-полтора раньше, и не только успеть закончить их вовремя, но и «обкатать». Просто долго раскачивались с проработками, проектированием, вопросами финансирования. Тем более что обе строительных площадки, выбранные под гостиницы, были очень сложны в работе, а театр вообще строился в авральном режиме и сегодняшние его 95% готовности – это ничуть не провал, а даже успех заказчика и генподрядчика, которые, безусловно, должны нести солидарную ответственность за успех бюджетного инвестирования.
Вероятно, объективности ради, при наказании «виновных» надо бы учесть, что такие крупные объекты в короткие сроки не строятся. Тем более качественно. Да, и по большому счету на них, незаконченные, особо и не рассчитывали, как и на ряд других «мероприятий», которые еще строятся. Есть даже в начальной стадии…
Надо давать отчет, что планка при развертывании во Владивостоке большого строительства изначально ставилась выше, чем можно было «прыгнуть» реально, но и тот «прыжок», который получился, оказался вполне удачным, и им можно гордиться. То есть, саммит в итоге не пострадает и должен пройти на высоком уровне.
Олег Букалов заявил, что уже 31 декабря Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития прекращает свою деятельность. На это уже имеется и соответствующий приказ, который обязательно должен быть выполнен.
В какой-то степени ликвидация дирекции вызвала недоумение журналистов, поскольку ее «свертывание» можно расценивать и как вероятное прекращение амбициозных планов развития, которые государство «пестовало» в отношении Приморья и Владивостока. Кстати, открытым становится вопрос: кто будет вести строительство той же самой особой рекреационо-туристской, и вероятно с «деловым» уклоном, зоны на о. Русском?
На сожаления последовал ответ, что и край, и город показали, что они могут сами реализовывать крупные проекты. То есть «нянька» более не нужна, ну, а федеральный центр отсутствием своего внимания ни регион, ни город в дальнейшем все-таки не обидит. При этом он считает, что городу на будущее надо хорошо позаниматься реиновацией своих территорий и даже элементарно «навести на них порядок». В частности, федеральная помощь будет продолжена по реконструкции Уссурийской ТЭЦ и торгово-развлекательного центра на острове Русском.
В ходе вопросов и ответов выяснилось, что пока что незавершенными остаются еще довольно многие из начатых дел.
Вроде бы есть уверенность, что к концу года, помимо театра и гостиниц, будет завершено строительство ледового спортивно-концертного комплекса в районе ст. «Спутник», которое ведет «Дальспецстрой». Есть надежда, что будет налажена регулярная подача газа на ТЭЦ-2, которая должна перейти на экологичное и вроде бы еще экономичное «голубое топливо». На о. Русском должен быть завершен к Новому году лабораторный корпус ДВФУ. А строительство там же Инженерного центра по кораблестроению и водовода для подачи питьевой воды уходит далеко за «рамки саммита». Больными для острова остаются вопросы о переселении «из-под этого центра» небольшого поселка местных жителей, переброске очищенных стоков из бухты Новик через глубоководный выпуск в открытое море, продолжение использования вроде бы вывезенного, но частично, в пределах 1,5-3 тыс. человек, оставшегося здесь контингента иностранных рабочих – на время проведения саммита их спрячут с глаз долой, но затем они продолжат свои работы на лабораторном корпусе и медцентре ДВФУ.
Есть еще вопросы по полигону ТБО во Владивостоке, по городским очистным сооружениям. В частности выяснилось, что они пока что могут работать лишь на 40% от заявленной мощности – очень сильно отстало развитие сетей. Естественно, канализация пока что продолжает портить наше Японское море.
Шанс, что в перспективе все начатое не замрет, и строительство будет продолжено, есть. Но, как и какими темпами – об этом можно будет судить лишь после проведения саммита, который, в частности, обозначит и возможные параметры будущего развития Владивостока.
Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке