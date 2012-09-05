Логисты Дальневосточного региона соберутся на конференцию

Развитие рынка логистических услуг на Дальнем Востоке специалисты отрасли обсудят на научно-практической конференции «Логистические решения: опыт и перспективы», которая пройдет во Владивостоке 26 сентября в рамках Дальневосточного логистического форума – 2012.

Организатором конференции выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех». Состоится конференция в малом зале администрации Приморского края. Контакты для приёма заявок: во Владивостоке (423) 234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, в Хабаровске (4212) 311-866, 311-959, 312-107, в Находке (4236) 697-197, 8(924)256-00-06. Сайт Дальневосточного логистического форума 2012 http://dvlogforum.weebly.com.

«Золотой Рог».