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Логисты Дальневосточного региона соберутся на конференцию
05 Сентября 2012, 02:24 | Владивосток
Развитие рынка логистических услуг на Дальнем Востоке специалисты отрасли обсудят на научно-практической конференции «Логистические решения: опыт и перспективы», которая пройдет во Владивостоке 26 сентября в рамках Дальневосточного логистического форума – 2012.
Организатором конференции выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр «Успех». Состоится конференция в малом зале администрации Приморского края. Контакты для приёма заявок: во Владивостоке (423) 234-57-55, 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, в Хабаровске (4212) 311-866, 311-959, 312-107, в Находке (4236) 697-197, 8(924)256-00-06. Сайт Дальневосточного логистического форума 2012 http://dvlogforum.weebly.com.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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