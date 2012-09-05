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Саммит АТЭС - 2012
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Студенты из Владивостока будут работать на саммите АТЭС-2012

05 Сентября 2012, 02:04 | Владивосток

Сервисная компания «Корпус-Групп», которая обеспечивает организацию питания участников саммита АТЭС и отвечает за уборку гостиничных номеров и территорий общего пользования, привлекла 2 000 сотрудников, включая студентов колледжей и университетов, для работы на столь масштабном мероприятии. 850 из них – это студенты ДВФУ и ВГУЭС.

Подготовка к саммиту АТЭС-2012 началась задолго до появления первых гостей на острове. Одной из основных задач, вставшей перед «КорпусГрупп», стал подбор персонала на саммит: компания не могла позволить себе снять с производства 2000 сотрудников, поэтому большую часть необходимо было привлечь со стороны.

«КорпусГрупп» привлекли порядка 1200 студентов со всех уголков России: Томск, Нижний Новгород, Хабаровск, Калининград, Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Екатеринбург и многие другие. Но самый большой вклад внес город Владивосток – 850 студентов ежедневно отправляются на работы на остров Русский и возвращаются вечером домой. На саммите они задействованы в роли официантов, горничных, уборщиков и грузчиков – именно эти люди, как правило, не видны гостям, но создают атмосферу мероприятия.

«Поиск сотрудников для такого масштабного мероприятия как саммит АТЭС-2012 - дело ответственное. Мало того, что нам было необходимо найти большое количество людей, все они должны были обладать определенными навыками и пройти жесткий отбор службы безопасности, - поделился Олег Лобанов, генеральный директор компании «КорпусГрупп». - Огромную поддержку и неоценимую помощь мы получили со стороны владивостокских вузов - ДВФУ и ВГУЭС - университеты предоставили нам не только большую часть необходимого персонала, но и дали самых талантливых и смышленых ребят!».

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса предоставил 550 студентов для работы на АТЭС: в основном это студенты 2-3 курса специальностей сервиса и связанных с углубленным изучением иностранных языков. У молодых людей появилась возможность посмотреть на такой глобальный проект «изнутри», внести частичку своей работы в общее дело.

«Волонтеры ВГУЭС перед работой на саммите АТЭС-2012 проходят обучение и тренинги. Подготовленные нашим университетом добровольцы хорошо владеют иностранными языками, они коммуникабельные, ответственные и очень эрудированные, - рассказал Геннадий Лазарев, ректор ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук. - Добровольцы отлично мотивированы на работу, они знают, что смогут приобрести специальные навыки и знания, побывать в самом центре крупнейшего события страны и мира, получить незабываемые впечатления, и главное - достойно представить свое государство на международной арене».

«От Дальневосточного федерального университета в работе по обеспечению саммита непосредственно на о. Русский уже задействовано более двухсот студентов, и к 1 сентября их количество выросло до трехсот, причем ребята представляют, пожалуй, все наши специальности, - говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь Соппа. - Хочу отметить, что для студентов зарубежных вузов занятость в сфере обслуживания кампуса своего университета во время учебы – привычное дело, надеюсь, что и для наших ребят это станет хорошим и полезным опытом. Мне удалось пообщаться с ребятами непосредственно на их рабочих местах - все понимают степень ответственности, работают с интересом, я также услышал много хороших откликов о самом кампусе и о высоком уровне организации работ по подготовке к саммиту АТЭС».

«Золотой Рог».

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