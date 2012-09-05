Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Студенты из Владивостока будут работать на саммите АТЭС-2012
Сервисная компания «Корпус-Групп», которая обеспечивает организацию питания участников саммита АТЭС и отвечает за уборку гостиничных номеров и территорий общего пользования, привлекла 2 000 сотрудников, включая студентов колледжей и университетов, для работы на столь масштабном мероприятии. 850 из них – это студенты ДВФУ и ВГУЭС.
Подготовка к саммиту АТЭС-2012 началась задолго до появления первых гостей на острове. Одной из основных задач, вставшей перед «КорпусГрупп», стал подбор персонала на саммит: компания не могла позволить себе снять с производства 2000 сотрудников, поэтому большую часть необходимо было привлечь со стороны.
«КорпусГрупп» привлекли порядка 1200 студентов со всех уголков России: Томск, Нижний Новгород, Хабаровск, Калининград, Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Екатеринбург и многие другие. Но самый большой вклад внес город Владивосток – 850 студентов ежедневно отправляются на работы на остров Русский и возвращаются вечером домой. На саммите они задействованы в роли официантов, горничных, уборщиков и грузчиков – именно эти люди, как правило, не видны гостям, но создают атмосферу мероприятия.
«Поиск сотрудников для такого масштабного мероприятия как саммит АТЭС-2012 - дело ответственное. Мало того, что нам было необходимо найти большое количество людей, все они должны были обладать определенными навыками и пройти жесткий отбор службы безопасности, - поделился Олег Лобанов, генеральный директор компании «КорпусГрупп». - Огромную поддержку и неоценимую помощь мы получили со стороны владивостокских вузов - ДВФУ и ВГУЭС - университеты предоставили нам не только большую часть необходимого персонала, но и дали самых талантливых и смышленых ребят!».
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса предоставил 550 студентов для работы на АТЭС: в основном это студенты 2-3 курса специальностей сервиса и связанных с углубленным изучением иностранных языков. У молодых людей появилась возможность посмотреть на такой глобальный проект «изнутри», внести частичку своей работы в общее дело.
«Волонтеры ВГУЭС перед работой на саммите АТЭС-2012 проходят обучение и тренинги. Подготовленные нашим университетом добровольцы хорошо владеют иностранными языками, они коммуникабельные, ответственные и очень эрудированные, - рассказал Геннадий Лазарев, ректор ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук. - Добровольцы отлично мотивированы на работу, они знают, что смогут приобрести специальные навыки и знания, побывать в самом центре крупнейшего события страны и мира, получить незабываемые впечатления, и главное - достойно представить свое государство на международной арене».
«От Дальневосточного федерального университета в работе по обеспечению саммита непосредственно на о. Русский уже задействовано более двухсот студентов, и к 1 сентября их количество выросло до трехсот, причем ребята представляют, пожалуй, все наши специальности, - говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь Соппа. - Хочу отметить, что для студентов зарубежных вузов занятость в сфере обслуживания кампуса своего университета во время учебы – привычное дело, надеюсь, что и для наших ребят это станет хорошим и полезным опытом. Мне удалось пообщаться с ребятами непосредственно на их рабочих местах - все понимают степень ответственности, работают с интересом, я также услышал много хороших откликов о самом кампусе и о высоком уровне организации работ по подготовке к саммиту АТЭС».
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году