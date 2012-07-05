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Дальневосточные аэропорты "приватизируют в холдинг"
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 5 июля, ZRPRESS. Руководство ОАО «Хабаровский аэропорт» поддерживает курс Правительства РФ на системную приватизацию, в том числе в аэропортовой сфере, и компания готова в ней участвовать.
- Создание Дальневосточного аэропортового холдинга с участием системного инвестора позволит получить энергию и обеспечить сбалансированное полноценное системное развитие всех аэропортов, входящих в холдинг, ввести единые передовые стандарты работы и повысить качество обслуживания и пассажиров, и авиакомпаний, получить дополнительные возможности для привлечения инвестиций на долгосрочной основе, - сказал во Владивостоке на совещании госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.
- Однако сегодня большинство крупных аэропортов Дальневосточного региона – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан – являются федеральными государственными унитарными предприятиями, - посетовал Басюк. По его мнению, данная форма собственности не создает необходимых условий привлечения инвестиций для модернизации инфраструктуры этих предприятий. Аэропорт Южно-Сахалинск и аэропорт Магадан включены в прогнозный план приватизации Правительства на 2011–2013 гг. Что касается остальных аэропортов, то нет понимания о возможных сроках их акционирования и приватизации.
- Мы горячо поддерживаем курс Правительства на системную приватизацию, в том числе в аэропортовой сфере, и готовы в ней участвовать, - заметил Константин высказал Басюк.
На что последовала реплика Дмитрия МЕДВЕДЕВА: «Хорошо, хоть кто-то поддерживает курс правительства на приватизацию».
Пассажиропоток ОАО «Хабаровский аэропорт» в 2012 году должен вырасти, по словам председателя совета директоров на 20%, до 1,85 млн пассажиров. А объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта Хабаровска до 2020 года составит около 8 млрд рублей.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
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