У крупнейших «доноров» Приморья есть вопросы

Заглянуть в 2025 год предложил членам Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО на собрании клуба 28 июня. Он объяснил, почему краевые власти строят расчет на создание города-миллионника.

Накануне на совете этой общественной организации обсуждали вопросы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Приморском крае. Информация начальника отдела департамента социальной защиты края Елены ЧИБРИКОВОЙ дошла до членов клуба, и они выразили готовность сотрудничать. Но социальный уровень жизни базируется только на экономическом росте - кто-кто, а генеральные директора крупнейших предприятий края это понимают. Тогда руководитель Клуба крупнейших налогоплательщиков Андрей БРИК и президент Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье Виктор ДОРОШЕНКО пригласили на заседание клуба первого вице-губернатора рассказать о реализации Стратегии социально-экономического Дальнего Востока до 2025 года и месте Приморского края в ней. Особо поставили два вопроса: что удалось сделать по решению проблем моногородов и по созданию дополнительных рабочих мест за счет предпринимательства.

Досье "ЗР"

Сегодня 100 предприятий Приморского края формируют более 50% краевого бюджета. Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья был создан 15 лет назад в том числе и для того, чтобы содействовать рациональному использованию налоговых отчислений.

Конечно, цифры из уст первого вице-губернатора звучали впечатляюще. ВРП Приморья за десять лет вырос в 6 раз - с 72 млрд рублей в 2001 году до 432 млрд рублей в 2010 году. Край по итогам прошлого года вошел в 20 регионов России по темпам роста и со своими 8% весьма достойно смотрится в окружении соседей по АТР - на уровне. Оборот же предприятий и вовсе составил 746 млрд рублей. А вот озвученная ставка краевой власти на открытие новых производств была встречена клубами не столь радужно.

Александр Иванович вычленил четыре проекта, которые должны стать новые точками роста: широко известный проект нефтехимического комбината «Роснефти», 3 завода по газу (по двум - газохимическому и сжиженного газа - сегодня усердно трудятся 1500 проектировщиков, третий - сжатого газа - на перспективу), судостроительные верфи и автосборочные производства. Вообще до 2025 года планируется привлечь в экономику края 2 трлн рублей инвестиций, но Костенко не скрывал, что пока не удалось найти инвесторов под рекреационную зону на о.Русский, игровую зону и в отрытую портовую зону Находка.

Новые производства создадут 80 тыс. рабочих мест, причем новой модификации, с высокой зарплатой - убеждал руководителей предприятий первый вице-губернатор. Но вот это как раз и вызвало вопрос генерального директора ОАО «Варяг» Евгения ЛЕОНОВА: а где же брать эту квалифицированную рабочую силу? Кстати, средний возраст работающего приморца - 45 лет (10-15 лет до пенсии). И сегодняшние 28 тыс. строителей на объектах саммита не убеждают. Надежды на то, что они останутся, мало, да и квалификация большинства - на уровне чернорабочих. Вопрос отложили. Другой: «А нашлось ли в большой стратегии место действующим производствам?» - заставил вице-губернатора замяться. Но Костенко ответил жестко: «Я говорю о рыночных перспективах. Найдет предприятие себе место в таком раскладе - мы готовы поддержать».

Надо сказать, что Александр Иванович, как всегда, не наводил макияж на реалии. Честно признался, что не удалось изменить структурную деформацию экономики края, хотя сдвиги есть. Доля малого бизнеса в ВРП выросла до 22,5%, и даже удалось потеснить в предпочтениях предпринимателей торговлю с ее 70% в структуре бизнеса. А в трех нишах местные предприниматели-производители вышли на самобеспечение жителей края: оконно-дверной бизнес, мебель и мясные полуфабрикаты. А вот со структурой моногородов сладить не удалось. В том же Светлогорье возродившийся ГОК занял еще более монопольные позиции. Жизнь Дальнегорска по-прежнему зависит от собственников «Бора» и «Дальполиметалла». А уж цифра - 228 тыс. приморцев (каждый пятый) работают в бюджетной сфере - и вовсе пугает своим бременем на бизнес.

Так что вопросы по Стратегии-2025 у членов клуба остались. Например, насколько верна аксиома, что в городе с миллионным населением возникает синергетический эффект развития. А именно на это рассчитывает команда Сергея ДАРЬКИНА, планируя создание Владивостокской агломерации на юге Приморья. И члены Клуба налогоплательщиков решили провести второе заседание по этим проблемам как дискуссию за круглым столом.