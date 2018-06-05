Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран

Резидент Свободного порта Владивосток компания «Композитное кораблестроение» представит свой новый проект – судно Pacifico Adventure 99, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, Pacifico Andenture 99 – новый концепт прогулочных катамаранов. Судно комфортное, отлично подходит для выходов на дневные морские прогулки с возможностью комфортной ночевки на якорной стоянке.



«В январе этого года компания заключила два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 с Великобританией и двух Pacifico cruise – в Республику Корея», – отметил Александр Костенко. Всего в 2018 году предприятие планирует экспортировать 10 судов в европейские страны, еще пять – в страны Азии.



В Министерстве по развитию Дальнего Востока подчеркнули: статус резидента Свободного порта Владивосток ООО «Композитное кораблестроение» получило в мае 2016 года. Инвестиционный проект New Generation of Shipbuilding предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок, общий объем инвестиций – порядка 36 миллионов рублей.



Режим Свободного порта Владивосток, по словам председателя правления компании Дмитрия Волошенко, позволил снизить себестоимость судов на 10%, кроме того, компания рассматривает возможность применения свободной таможенной зоны – этот механизм также может существенно повлиять на конечную стоимость продукции.



Группа компаний «Композитное кораблестроение» ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения.



Всего за период деятельность компании реализовано более 50 проектов, зарегистрировано 12 авторских патентов. Сегодня на предприятии трудятся 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.



Напомним, в мае производственный цех предприятия посетил глава Приморья Андрей Тарасенко. Врио Губернатора подчеркнул, что в качестве площадки развития могут быть рассмотрены мощности в Славянке Хасанского района. Но, для того чтобы предприятию действительно активно развиваться, нужен партнер.



«Вам нужно выстроить всю линейку. Пригласить в качестве партнеров компании из Китая, у которых уже есть своя производственная линия, клиентская база. Главное, что у вас есть желание, будем вам помогать искать и партнеров, и новое место. В июле во Владивостоке будет Морской салон проходить. Надо вам выставляться», – обратился Андрей Тарасенко к руководству компании и дал поручение своему первому заместителю Александру Костенко проработать указанные вопросы.



Презентация нового катамарана пройдет в воскресенье, 10 июня, в яхт-клубе «7 Футов» во Владивостоке. Начало мероприятия в 17.00. Для гостей будет проведен, в том числе, тест-драйв с выходом в море. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо заполнить регистрационную форму.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото compositeshipbuilding.ru.