Энергетический саммит во Владивостоке прошел без излишней энергии

На острове Русском прошло очередное ни к чему

не обязывающее его участников действо

Остров Русский, волею президента России стремящийся стать, по крайней мере, дискуссионным центром АТР, на прошлой неделе принимал очередной саммит, на этот раз энергетический. Корреспондент «ЗР», посетивший большую часть мероприятий форума, пришел к выводу, что подобные посиделки, по большому счету, не несут ничего конструктивного ни для участников, ни для проблем, которые на них поднимаются. К примеру, уже мало кто вспомнит, какие темы рассматривались на том же саммите АТЭС, хотя еще не прошло и года с того громкого действа.

Другое дело - представители экзотических государств типа Тонга или Фиджи, для которых приглашение во Владивосток является, пожалуй, единственным шансом почувствовать значимость своего государства.

Досье «ЗР»

Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум АТЭФ-2013 проходил во Владивостоке под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Созданная в 1947 году, она является самой большой из пяти региональных комиссий ООН. Основным направлением ее деятельности является решение экономических и социальных проблем региона. На форум съехалось более 140 делегатов из 36 стран АТР, в том числе 20 глав правительств и министры профильных ведомств. Среди участников представители России, Индии, Китая, Японии, Армении, Ирана, Южной Кореи, Таджикистана, Пакистана, Монголии, Бангладеш, Афганистана, Камбоджи, Бутана, Индонезии, Казахстана, Киргизии, островов Фиджи и других государств. В программе бизнес-форума «Создавая будущее энергетики в АТР» прошли две тематические дискуссии: в ходе первой обсуждалось будущее энергетики АТР, второй - ускорение темпов инноваций и технологического прогресса в энергетике. Также состоялся круглый стол на министерском уровне, в рамках которого обсуждались возможности для сотрудничества и партнерства с целью обеспечения устойчивого энергетического будущего в АТР.

Официальные мнения

Как сообщил на открытии форума директор департамента по окружающей среде и развитию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) г-н Раэ Квон Чунг, 27 и 28 мая высшие представители и чиновники стран региона (АТР) обсуждали, каким образом достичь устойчивой энергетики в Азии и на Тихом океане.

«Мы организовали сегодняшнюю специальную сессию Делового консультативного совета ЭСКАТО (ДКСЭ) с тем, чтобы обсудить проблемы энергетики и максимизировать синергию всех стран этого региона, направленную на безопасность энергетического сектора. На глобальном уровне для всех этих стран (участниц) энергетика стоит на самой верхней повестке дня. На «Рио+20» (Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» проходила в Рио-де-Жанейро в 2012 году. – Прим. авт.) было единогласно поддержано, что с 2014-го по 2024 год энергетика становится самым важным фактором для развития этого региона. Без активного вмешательства и участия государственного и частного секторов, участия старших ответственных чиновников прогресса (в этом направлении) достичь невозможно. Сильное руководство правительств этих стран тоже очень важно для развития (энергетического) сектора в АТР», - сказал г-н Раэ Квон Чунг.

По его словам, делегации поделились мнениями на перспективу развития, на все вызовы, которые стоят в столь своеобразном регионе, как АТР.

«Обсуждалось, как ответить на эти вызовы и достичь эффективности энергетических систем. Было определено, что необходимо улучшать энергетику (региона) через сотрудничество на рынках, через торговые соглашения и развитие технологий и инфраструктуры», - сказал г-н Раэ Квон Чунг.

По его словам, в рамках форума были определены декларации и проекты министров стран АТР по энергетике.

Бизнес-форум АТЭФ «Создавая будущее энергетики в АТР» позволил сформулировать новые формы и механизмы, направленные на усиление энергетической безопасности в странах АТР, сообщил по окончании работы форума министр энергетики РФ Александр НОВАК.

«Мы говорили сегодня о проблемах, которые есть в будущем. Речь шла о том, что регион, в который сегодня входят 62 страны (АТР), представляет более 60% всей планеты. И, конечно же, перед регионом стоит и вызов, и возможности для развития энергетических отраслей. Мы говорим о том, что темпы роста в АТР будут в ближайшей и долгосрочной перспективе опережать темпы роста экономик в среднем по миру. Это создает дополнительные проблемы, связанные с возможностью обеспечения энергетической безопасности населения, проживающего в этом регионе», - отметил министр.

Также участники форума говорили о недостатках инфраструктуры и необходимости совершенствования механизма финансирования.

«Инфраструктура требует существенных инвестиций - это одна из проблем, которая сегодня звучала от экспертов. Также мы говорили о совершенствовании научно-технического прогресса, который требуется для того, чтобы обеспечивать энергобезопасность. В том числе в плане развития возобновляемых энергоисточников и удешевления способов производства электроэнергии с них. Также прозвучала необходимость развития накопителей, которые бы, в свою очередь, позволили также обеспечивать безопасность энергоснабжения», - сказал министр.

Планы ФСК

Председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег БУДАРГИН представил доклад на круглом столе на уровне министерств, модератором которого выступил министр Александр Новак.

Глава «ФСК ЕЭС» уделил особое внимание вопросам доступности энергоресурсов, необходимости опережающего развития электросетевой инфраструктуры региона, а также прозрачности формирования тарифов.

«В течение ближайших пяти лет Федеральная сетевая компания планирует внести свой вклад в развитие Дальнего Востока, реализовав инвестиционные проекты по строительству новых объектов электроэнергетики на сумму около $4 млрд», - подчеркнул Олег Бударгин. По его словам, к реализации данных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» готово привлекать не только российских партнеров, но и компании из Южной Кореи, Японии, Китая, тем более что Федеральная сетевая компания уже обладает положительным опытом подобного взаимодействия.

В ходе обсуждения было отмечено, что одной из приоритетных задач в рамках развития электросетевого комплекса сегодня является присоединение изолированных энергосистем и энергоузлов Дальнего Востока к объединенной энергосистеме. По проекту запланировано построить 2 793 км линий электропередачи и ввести новые подстанции более 800 МВА проектной мощности. По мнению энергетиков, реализация данной программы позволит сгладить тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии Дальнего Востока.

Досье «ЗР»

Работа в этом направлении ведется по поручению президента России Владимира ПУТИНА по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 29 ноября 2012 года. В данном поручении запланировано объединение энергосистемы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, объединение энергосистемы Камчатского края и присоединение энергосистемы острова Сахалин к общей энергосистеме Востока.

Объединение изолированных территорий Якутии позволит обеспечить внешнее электроснабжение золотодобывающих месторождений Чертово Корыто и Сухой Лог ЗАО «Полюс Золото». Кроме того, это повысит надежность электроснабжения потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия) и Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области, а ввод линий электропередачи на Сахалине позволит повысить надежность электроснабжения потребителей на острове Сахалин и обеспечить выдачу мощности Сахалинской ГРЭС.

Азиатское суперкольцо

Участники бизнес-форума также обсудили идею создания единой интегрированной энергетической системы стран АТР - создание так называемого «азиатского энергетического суперкольца».

Первый заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» по инвестициям и развитиям Дмитрий СЕЛЮТИН, выступавший модератором бизнес-диалога «Взгляд представителей бизнес-элиты на будущее энергетики АТР», в беседе с корреспондентом «ЗР» отметил, что макрорегион АТР имеет определенную специфику: точки производства электроэнергии зачастую не совпадают географически с регионами ее наибольшего потребления.

«В этой связи особую значимость приобретает проблема транзита электроэнергии. Например, Россия могла бы поставлять электроэнергию из своих восточных энергоизбыточных регионов, где мы располагаем мощным гидроэнергетическим потенциалом (Зейская и Бурейская ГЭС), на северо-восток Китая. Одновременно в Монголии существует колоссальный потенциал в развитии возобновляемых источников электроэнергии за счет солнца и ветра. С другой стороны, необходимость замещения атомной электроэнергетики есть в Японии. В результате такой синергии национальных энергосистем мы можем создать работающую на единых технологиях азиатскую энергетическую систему, которая обеспечивала бы свободные перетоки между странами посредством строительства высоковольтных линий постоянного тока», - сказал Дмитрий Селютин.

Он подчеркнул, что эта идея интересна не только и не столько с технической точки зрения, сколько с точки зрения использования преимуществ тех или иных качеств национальных энергосистем для взаимного страхования электроснабжения за счет того потенциала, который находится на сопредельных территориях.

«В настоящее время в регионе отсутствуют серьезные политические препятствия для реализации подобных планов. Идея настолько глобальна и привлекательна, что ее осуществлению не должны помешать ни противоречия между Китаем и Японией, ни проблема двух Корей. Этот межгосударственный проект не может быть исключительно частным, безусловно, что все страны - участницы должны принять в нем участие не только силами частных компаний, но и государственных. На мой взгляд, главной организационной и политической предпосылкой участия России в этом проекте стало принятие госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Она критикуется с точки зрения ее финансового наполнения, но тем не менее она содержит все тренды развития межгосударственных отношений в электроэнергетике», - сказал Дмитрий Селютин.

Он также отметил, что сотрудничество в топливно-энергетическом секторе в странах АТР исторически сложилось как некая структура взаимообменов топливными ресурсами (поставки углеводородов) и в гораздо меньшей степени это касается собственной электроэнергетики.

«На этом круглом столе и на форуме в целом особо актуальными являются вопросы интеграции национальных электроэнергетических систем и создания системы взаимных гарантий, взаимного хеджирования техногенных катастроф, пример которой мы не так давно наблюдали в Японии», - подытожил менеджер ДВЭУК.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.