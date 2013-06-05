Совет директоров "Владавиа" усилят сахалинским менеджером

«Аэрофлот» заменил двух из семи кандидатов в совет директоров «Владивосток Авиа» на гендиректора ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ, «дочка» «Аэрофлота») Константина СУХОРЕБРИКА и гендиректора «Владивосток Авиа» Дмитрия ТЫЩУКА.

Ранее ООО «Аэрофлот-Финанс» («дочка» ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии») выдвинуло 4 кандидатов на 7 мест в совете директоров. В частности, были предложены кандидатуры троих топ-менеджеров ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии», входящих в действующий состав совета: это заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам Дмитрий САПРЫКИН, директор департамента управления сетью и доходами Александр ВОЛОЩУК и замдиректора департамента экономики и финансового планирования Маргарита ЯКИМЕЦ.

Вместо и.о директора департамента корпоративных финансов ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» Алексея ГОРЕСЛАВСКОГО первоначально была предложена кандидатура замдиректора департамента корпоративных финансов «Аэрофлота» Андрея ЧИХАНЧИНА.

24 мая совет директоров на основании поступивших отказов исключил из списка кандидатов Якимец и Чиханчина, включив вместо них руководителей «Владивосток Авиа» и САТ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.