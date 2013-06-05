Философия построения ЦОД

Специалисты системного интегратора «Акцент» рассказали о принципах построения центров обработки данных

IT-технологии продолжают стремительно развиваться, предоставляя все больше возможностей для бизнеса - видеоконференции, бизнес- и видеоаналитика, «тяжелые» ERP и CRM системы. Но при этом возрастает нагрузка на инженерную инфраструктуру, например - за последние десять лет на порядок увеличилось потребление электроэнергии серверами. В этой ситуации повышение температуры в серверной на несколько градусов или скачок напряжения ставит под угрозу все бизнес- процессы компании.

«Для того чтобы этого не произошло, к построению центров обработки данных (ЦОД) нужно подходить не с точки зрения экономии капитальных затрат, а с точки зрения снижения эксплуатационных расходов, - с этих слов начал свое выступление на конференции «Философия построения центров обработки данных» генеральный директор системного интегратора «Акцент» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Участникам конференции - представителям крупнейших компаний Приморского края была продемонстрирована полноценная модель ЦОДа, развернутая на площадке компании «Акцент» и построенная на основе принципов APC by Schneider Electric. Модель включала в себя системы прецизионного кондиционирования, бесперебойного электропитания и его распределения, а также систему мониторинга ЦОДа StruxureWare. Надо заметить, что развернутая демосистема стала крупнейшей на территории Дальнего Востока, собрав в себя лучшие мировые практики построения центров обработки данных.

На ее примере инженеры компаний «Акцент» и APC by Schneider Electric рассказали о концепциях построения и видах ЦОДов, требованиях по отказоустойчивости инфраструктуры, о линейке оборудования APC by Schneider Electric и также продемонстрировали моделирование критичных ситуаций.

«Подход компании АРС несколько отличается от того, к которому привыкли дальневосточные потребители, - говорит Александр Вознесенский. - Обычно компании покупают решения «в коробке» и сами его устанавливают. АРС продвигает системный подход. Решение АРС называется ISX - InfraStruXure - комбинация продуктов, которая объединяет в себе все инженерные системы - электропитания, кондиционирования, распределения и мониторинга, - подобранные под задачи клиента и имеющие гарантированную совместимость».

У системного интегратора «Акцент» есть несколько готовых вариантов комплектации ISX: для беспрерывной работы нескольких серверов до функционирования крупных операторских центров. И, покупая готовый продукт, клиент может заранее предусмотреть, до каких параметров он может быть масштабирован.

«У нас был пример, когда клиенту было необходимо построить крупный ЦОД, но он не мог одномоментно оплатить его строительство, - рассказывает Александр Вознесенский. - Мы разбили проект на три года, и клиент, вкладывая фиксированную сумму каждый год, получил все, что ему было необходимо, причем все дополнительное оборудование устанавливалось без остановки рабочих процессов компании».

Если говорить об опыте построения ЦОД, то у системного интегратора «Акцент» он достаточно большой. Только за прошлый год компания построила более 6 крупных ЦОДов на территории Приморского края.

«На первом этапе мы обычно перепланируем помещение и делаем ремонт под новые задачи, - рассказывает Александр Вознесенский. - Вообще, стандарты компании АРС by Schneider Electric предусматривают очень много специфических требований к зданиям, в которых располагается оборудование. Если мы строим ЦОД с нуля, то все требования предусматриваются при строительстве. Но в большинстве случаев мы размещаем ЦОДы в уже существующих зданиях, поэтому руководствуемся в первую очередь здравым смыслом и пожарной безопасностью. При строительстве и проектировании ЦОД мы должны обеспечить в первую очередь пути подхода для оборудования, дополнительные перекрытия (оборудование достаточно тяжелое), очень качественную гидроизоляцию и систему пожаротушения. Сейчас у нас появилось новое решение, которое активно используют наши клиенты - это отдельно стоящий ЦОД, под который мы переоборудуем 20-футовый или 40-футовый морской контейнер. Он модифицируется под требования проекта, в нем производится утепление и внутренняя отделка, монтируется система вентиляции и кондиционирования. Это очень удобный и эффективный вариант».

Клиентов, воспользовавшихся решениями АРС by Schneider Electric в исполнении компании «Акцент», уже достаточно много. Среди клиентов компании - ООО «Радиоприбор», ОАО «Владхлеб», ОАО «ДВМП», ОАО «Владивостокский контейнерный терминал» и многие другие.

Благодаря объемам продаж и постоянному обучению инженеров, системному интегратору «Акцент» был присвоен статус APC ELITE DATA CENTER PARTNER со всеми возможными компетенциями. На данный момент во Владивостоке есть всего два специалиста, обученных для пусконаладочных работ тяжелого трехфазного оборудования АРС by Schneider Electric. И оба работают в компании «Акцент».

Досье «ЗР»

Системный интегратор «Акцент» - лидер в сфере построения комплексных решений в области высоких технологий в Приморском крае, внедряет то, что представляют на мировой рынок такие гиганты IT-отрасли, как APC by Schneider Electric, Microsoft, Panasonic, Hewlett Packard, Cisco Systems, Oracle и многие другие. Основные направления деятельности: аудит IT-инфраструктуры предприятий; построение современных центров обработки данных; проектирование и внедрение систем гарантированного энергоснабжения; энергоаудит предприятий; развертывание структурированных кабельных систем любого уровня сложности; внедрение систем безопасности, включая системы охранного телевидения, охранно-пожарной сигнализации; поставка компьютерного, телекоммуникационного, печатного оборудования, программного обеспечения и решений по лицензированию.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.