Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Академия профессионального роста ВГУЭС выпустила первых медиаторов
На сегодняшний день первые двадцать два сертифицированных специалиста получили свидетельство о повышении квалификации и готовы вести практическую деятельность в качестве медиаторов на профессиональной основе. Среди них юристы, адвокаты, психологи и менеджеры.
Теперь можно с уверенностью утверждать, что во Владивостоке начало формироваться своё сообщество медиаторов. Дан толчок к образованию Дальневосточного союза медиаторов.
Кто же такие медиаторы и о важности медиации в России рассказал Председатель Арбитражного суда Приморского края, идейный вдохновитель и преподаватель курса «Медиация» Сергей ЧУМАКОВ. «Как известно, с 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». С этого момента медиация может являться самостоятельным способом урегулирования споров. Мы действуем и развиваемся в этом направлении при активной поддержке нашего правительства. С этого дня на сайте Арбитражного суда Приморского края будет опубликован список первых профессиональных медиаторов, обученных в Приморском крае, а именно во ВГУЭС. У нас много планов и идей, также во всех наших начинаниях мы чувствуем активную поддержку ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА. Хочется заметить, что применение процедуры медиации в решении споров является очень важным шагом в развитии культуры общественных отношений в целом. В Москве и Санкт-Петербурге медиаторов готовят уже около 10 лет, и мы стремимся к тому, чтобы качество нашей подготовки ни в чем не уступало».
В ходе обучения была проведена видео-конференция, в рамках которой прошел круглый стол на тему «Опыт реализации программы Медиация. Базовый курс». Провел круглый стол Генеральный директор межрегионального союза медиаторов Вячеслав КЛИМЕНТОВ (г. Москва). Представители Владивостока, Обнинска, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга могли пообщаться с московскими коллегами и задать интересующие их вопросы.
- У нас много планов и задумок на будущее, - отметила директор Академии профессионального роста Диана Михайловна ГРУДЦЫНА. - 14 мая 2012 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялся «круглый стол», посвященный обсуждению вопросов, связанных с практикой применения законодательства, а также перспективами его развития в сфере альтернативного урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации) на тему: «Федеральный закон «О медиации» - один год практики правоприменения и перспективы развития законодательства о медиации». В заседании приняли участие депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель Верховного суда Российской Федерации, представители некоммерческих, общественных организаций и объединений, профессиональные медиаторы. Приморский край на этом мероприятии представляли мы вместе с Советником заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края, руководителем сектора анализа и обобщения судебной практики – Ильей МИХАЛЕВЫМ.
В октябре 2012 года во Владивостоке планируется провести межрегиональную конференцию по вопросам медиации. В краевой столице соберутся представители органов власти, бизнеса, арбитражных судов, научных и общественных кругов и, конечно, практикующие медиаторы со всей России. Данное мероприятие уже сейчас обещает стать значимым событием в истории становления медиации на Дальнем Востоке.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Путин намерен решить кадровую проблему на Дальнем Востоке
- Во Владивостоке учили, как правильно создавать стартапы
- Кадры для предприятий Приморья предложили заказывать в ДВФУ
- Путин рекомендовал бизнесу скинуться по 50 млн рублей на Дальневосточный федеральный университет
- Во Владивостоке молодых ученых приглашают на конкурс
- Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку России презентовали во Владивостоке
- Приморскому бизнесу есть у кого поучиться
- Серия осенних English-классов стартует в Приморье
- Бизнес-школа поможет дальневосточникам
- "Успех" приглашает на тренинг. В Гонконг
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин