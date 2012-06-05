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Академия профессионального роста ВГУЭС выпустила первых медиаторов

05 Июня 2012, 15:35 | Владивосток

На сегодняшний день первые двадцать два сертифицированных специалиста получили свидетельство о повышении квалификации и готовы вести практическую деятельность в качестве медиаторов на профессиональной основе. Среди них юристы, адвокаты, психологи и менеджеры.

Теперь можно с уверенностью утверждать, что во Владивостоке начало формироваться своё сообщество медиаторов. Дан толчок к образованию Дальневосточного союза медиаторов.

Кто же такие медиаторы и о важности медиации в России рассказал Председатель Арбитражного суда Приморского края, идейный вдохновитель и преподаватель курса «Медиация» Сергей ЧУМАКОВ. «Как известно, с 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». С этого момента медиация может являться самостоятельным способом урегулирования споров. Мы действуем и развиваемся в этом направлении при активной поддержке нашего правительства. С этого дня на сайте Арбитражного суда Приморского края будет опубликован список первых профессиональных медиаторов, обученных в Приморском крае, а именно во ВГУЭС. У нас много планов и идей, также во всех наших начинаниях мы чувствуем активную поддержку ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА. Хочется заметить, что применение процедуры медиации в решении споров является очень важным шагом в развитии культуры общественных отношений в целом. В Москве и Санкт-Петербурге медиаторов готовят уже около 10 лет, и мы стремимся к тому, чтобы качество нашей подготовки ни в чем не уступало».

В ходе обучения была проведена видео-конференция, в рамках которой прошел круглый стол на тему «Опыт реализации программы Медиация. Базовый курс». Провел круглый стол Генеральный директор межрегионального союза медиаторов Вячеслав КЛИМЕНТОВ (г. Москва). Представители Владивостока, Обнинска, Горно-Алтайска, Санкт-Петербурга могли пообщаться с московскими коллегами и задать интересующие их вопросы.

- У нас много планов и задумок на будущее, - отметила директор Академии профессионального роста Диана Михайловна ГРУДЦЫНА. - 14 мая 2012 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялся «круглый стол», посвященный обсуждению вопросов, связанных с практикой применения законодательства, а также перспективами его развития в сфере альтернативного урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации) на тему: «Федеральный закон «О медиации» - один год практики правоприменения и перспективы развития законодательства о медиации». В заседании приняли участие депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель Верховного суда Российской Федерации, представители некоммерческих, общественных организаций и объединений, профессиональные медиаторы. Приморский край на этом мероприятии представляли мы вместе с Советником заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края, руководителем сектора анализа и обобщения судебной практики – Ильей МИХАЛЕВЫМ.

В октябре 2012 года во Владивостоке планируется провести межрегиональную конференцию по вопросам медиации. В краевой столице соберутся представители органов власти, бизнеса, арбитражных судов, научных и общественных кругов и, конечно, практикующие медиаторы со всей России. Данное мероприятие уже сейчас обещает стать значимым событием в истории становления медиации на Дальнем Востоке.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».

Автор: Сергей Кузьмин
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