Первая пятилетка Вячеслава Перцева

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), входящий в тройку ведущих портов юга Дальнего Востока, на протяжении нескольких последних лет удерживает звание «Лучшая стивидорная компания России» по версии Ассоциации морских торговых портов страны. Вячеслав ПЕРЦЕВ, возглавив компанию пять лет назад, сумел сделать ряд важных шагов по изменению бизнес-процессов и повышению эффективности. Это и отмечают эксперты, отдав ему пальму первенства в номинации «Менеджер года-2009»и вновь проголосовав за него в нынешнем году.

Владивостокский морской торговый порт без особых потерь пережил пик глобального экономического кризиса. В 2010 году ВМТП смог выйти на уровень грузоперевалки в 6,919 млн тонн, превысив показатели 2009 года на 11%. Это стало лучшим производственным результатом за последние несколько лет работы.

Профессионал, успешно реализующий стратегические планы компании, прекрасно ориентируется в экономической ситуации, которая в последнее время далека от стабильности. Ему удается решать серьезные задачи по выполнению финансовых показателей, удержанию долей рынка и повышению лояльности клиентов. Так характеризуют работу Вячеслава Перцева коллеги-транспортники.

Основная причина успеха ВМТП заключена в способности оперативно реагировать на изменения грузопотоков, тяготеющих к порту. Факторы оперативности и универсальности были выделены одними из приоритетных в развитии компании генеральным директором Вячеславом Перцевым. Все проекты, как реализованные, так и перспективные, ориентированы на быструю адаптацию к новым грузам, необходимость работы с которыми диктует рынок.

По словам Вячеслава Перцева, к кризису компания подошла уже подготовленной. «Уроки мы извлекли, прежде всего, из собственного опыта, - рассказывает Вячеслав Михайлович. - Пусть и неприятно об этом вспоминать, но в 2006-2007 годах у нас был провал по грузопереработке. Конъюнктура рынка изменилась, а мы не были к этому готовы. Вот тогда мы многому научились. Кризис не возникает в одночасье. Предположив условия, в которых нам придется работать, мы смогли к нему подготовиться. Оперативный мониторинг состояния рынка и «адресная» работа с клиентами позволили ВМТП в период экономического спада работать достаточно спокойно. Да, мы лишились значительных объемов грузов импортного направления. Но наши действия по оперативному их замещению дали результат. Конъюнктура рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) располагала к активному экспорту металлопродукции и кокса. Мы начали активно работать с крупнейшими российскими металлургическими предприятиями. Экспортный металл существенно увеличил динамику перевалки. Потом в ВМТП пришел кокс. Это был новый для порта груз. Универсальность производственных мощностей ВМТП позволила компании быстро внедрить необходимые технологии его обработки. По моему мнению, тот рабочий ритм, в котором ВМТП прошел период экономической нестабильности, является самым весомым доказательством того, что мы не ошиблись, выделяя особыми приоритетами в развитии компании факторы оперативности и универсальности».

На сегодняшний день активное развитие является сильной стороной ВМТП. В региональной портовой сфере порт лидирует по количеству реализованных новых проектов, лидирует в новациях. Особой гордостью ВМТП являются социальные проекты компании, ни один из которых не был «заморожен» по причинам экономической нестабильности.

«Могу ли я быть менеджером» - этот вопрос задает себе каждый, кто собирается связать свою жизнь с бизнесом. В бизнес-сообществе нет четкого мнения, какой тип менеджера эффективней. Вячеслав Перцев отвечает на этот вопрос просто: «Стараюсь найти золотую середину».

«Продолжение традиций, выстраивание партнерских отношений внутри сплоченного и профессионального коллектива единомышленников, взаимное уважение и справедливость оценки результатов работы - вот, на мой взгляд, залог успеха. Коллектив ВМТП отличают преданность своему делу, самоотдача и понимание того, что в нашей работе не может быть незначительных нюансов», - говорит гендиректор.

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» показывает хорошие производственные и финансовые результаты, остается одним из лидеров отрасли. «Самое главное, у нас есть уверенность в завтрашнем дне. А значит, мы находимся на верном пути», - уверен Вячеслав Перцев.

Досье «ЗР»

Перцев Вячеслав Михайлович родился 6 октября 1960 г. в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области. В 1983 г. с отличием окончил ДВВИМУ им. Невельского по специальности «Эксплуатация водного транспорта». И вся его жизнь оказалась связана с Владивостокским морским торговым портом. По направлению Министерства морского флота СССР он пришел в порт на должность заместителя начальника комплекса - начальника причала 2-го грузового района. Работал секретарем комитета ВЛКСМ торгового порта, инструктором орготдела Фрунзенского РК КПСС. В 1988 г. вернулся в порт. Работал заместителем начальника порта по быту, заместителем начальника порта по экономике, вице-президентом, первым вице-президентом финансово-экономической службы. 26 апреля 2006 г. избран генеральным директором ОАО «Владивостокский морской торговый порт». Награжден знаком «Почетный работник морского флота». Вице-президент Ассоциации морских портов России, «Менеджер года - 2009».

"ЗР" напоминает, каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010"), пройдя по ссылке http://dv-rating.ru/voting.