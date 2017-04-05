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Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) начало подбор специалистов для инвестора Свободного порта Владивосток - компании «КГК ДВ», входящей в состав индийской корпорации KGK Group — ведущего мирового производителя ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Технология обработки драгоценных камней требует квалифицированного и профессионально подготовленного персонала. В силу специфики отрасли специалистов на рынке очень немного, их необходимо готовить и привлекать из других регионов России и других стран. Мы провели мониторинг образовательных услуг в регионе. С учетом требований инвестора к качеству персонала, принято решение о создании специализированного учебного центра для обучения местных кадров по ключевым компетенциям отрасли. Это позволит сформировать перспективный кадровый поток и в будущем полностью заменить привлеченных специалистов на дальневосточников», — сказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.
Запуск нового производства на Дальнем Востоке запланирован уже в 2017 году. Ежемесячно будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья. К моменту полномасштабного функционирования ограночной фабрики будет создано до 500 новых рабочих мест.
В рамках соглашения о стратегическом партнерстве в области развития человеческого капитала и обеспечения трудовыми ресурсами, заключенного между АРЧК ДВ и ООО «КГК ДВ», Агентство подберет кандидатов на руководящие должности фабрики, офисный персонал, учеников в учебный центр, а также будет вести сопровождение процесса привлечения иностранных работников на запуск производства. В настоящий момент по заявке ООО «КГК ДВ» АРЧК ДВ подбирает специалистов на менеджерские должности и готовит обзор рынка по ряду рабочих позиций.
Напомним, свидетельство резидента Свободного порта Владивосток вручил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари в марте этого года в Мумбаи (Индия).
Как ранее прокомментировал Юрий Трутнев: «Мы заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места в России».
По словам управляющего директора группы компаний KGK Сандипа Котари, «запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР».
По мнению генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, «подписание соглашения с ООО «КГК ДВ» является важным шагом в формировании инфраструктурного кластера алмазно-бриллиантовой отрасли в регионе». Глава КРДВ подчеркнул, что индийскому инвестору будет оказано все необходимое содействие в получении финансовых и административных преференций на Дальнем Востоке как резиденту Свободного порта Владивосток.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).
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