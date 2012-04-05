Во Владивостоке есть хорошая работа

Тридцать наиболее целеустремленных выпускников вузов будут конкурировать между собой за получения лучшего предложения о работе - такова суть конкурса «Золотой диплом: конвертируй знания в зарплату», который впервые проходит в этом году в Приморье. Конкурса подобного формата в России до сих пор не было.

«Более 15 лет наша компания занимается проектами, связанными с трудоустройством выпускников вузов, - говорит автор идеи и один из организаторов нового конкурса, директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. - Мы первыми во Владивостоке начинали ярмарки вакансий выпускников и дни карьеры. Потом такая практика стала очень распространенной: дни карьеры и ярмарки вакансий стали проводить и вузы. 12 лет назад мы учредили конкурс «Лучший выпускник вуза» - он проходил ежегодно в течение 9 лет и стал заметным событием и в жизни выпускников, и в жизни работодателей. Этот конкурс помог многим выпускникам найти хорошую работу, и они сделали прекрасную карьеру в лучших компаниях. Но со временем мы стали заложниками названия: мы действительно выбирали лучших выпускников вузов - победителей различных олимпиад, обладателей красных дипломов и престижных премий, - но для работодателей многие из них были закрыты: у них либо уже была работа, либо они планировали продолжить обучение в аспирантуре, либо уезжали из Владивостока. Мы взяли двухлетнюю паузу, чтобы переформатировать проект. Наш новый конкурс мы назвали «Золотой диплом» - в отличие от красного и синего, он должен быть подтвержден отличным предложением о трудоустройстве. Поэтому показателем победы в этом конкурсе будет очень объективная вещь - лучшее предложение от работодателя молодому специалисту, в том числе и по зарплате. Конкурс будет состоять из пяти этапов и продлится три месяца».

Стартовал конкурс 27 марта, и до 20 апреля организаторы ждут от выпускников резюме, эссе и рекомендации по адресу konkurs@kforum.ru. К концу апреля жюри, состоящее из организаторов и парт-неров конкурса, выберет 30 самых интересных, самых перспективных с точки зрения работодателей, кандидатур. Их авторы - а их предполагается выбрать не менее 30 - в течение мая получат возможность пройти обучение на тренинге Владимира ЯКУБЫ. Кроме этого, для ребят будут организованы мастер-классы лучших молодых топ-менеджеров, которые добились впечатляющего успеха в компаниях города Владивостока. Помимо личной истории успеха, которая, безусловно, является очень заразительной, каждый из них расскажет о различных бизнес-компетенциях, которые необходимы молодому человеку, делающему карьеру. В конце мая ребята пройдут через мини-стажировки в компаниях - участниках проекта. В течение этой недели они должны будут предложить свое решение конкретной проблемы, которая есть в компании. Кроме этого, работодатели смогут посмотреть на ребят в групповом взаимодействии - для участников конкурса пройдет однодневный тренинг по командообразованию, который позволит ребятам проявить себя в различных ситуациях. Наиболее интересных кандидатов представители компаний пригласят на собеседование. Организаторы надеются, что все 30 участников финала получат достойные предложения о работе.

О том, что конкурс должен стать значимым событием в жизни города и края, говорят и представители властных структур.

«Главная задача высшей школы - не только дать знания и воспитать интеллигентного и образованного человека, но и сделать его успешным, - считает заместитель руководителя департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ. - А успешным человек может стать только тогда, когда найдет себя в профессии. Сегодня востребован не только диплом, в котором хорошие оценки, сегодня очень важны новые компетенции, которыми должен обладать выпускник, и самое важное - это человеческие качества. И именно на то, чтобы увидеть эти качества, направлен наш конкурс. У многих компаний вопросы не к диплому, а к самому человеку: способен ли он работать в коллективе, может ли взять на себя ответственность, это очень важно».

По мнению Юлии ВЕЛЬБИК, начальника комитета по делам молодежи администрации Владивостока, конкурс очень важен для города. «Сегодня никто не скрывает, что лучшие выпускники уезжают из Владивостока, а администрация заинтересована в том, чтобы лучшие оставались здесь, - говорит она. - Думаю, что этот конкурс - один из элементов новой системы формирования кадрового резерва. Различных программ по трудоустройству очень много - и у вузов, и у центра занятости. Но чем конкурс отличается от всех других: основная цель конкурса - получить качественную работу с достойной зарплатой».

Поддерживают конкурс и работодатели - наиболее динамично развивающиеся компании, нуждающиеся в притоке молодых и активных специалистов выступили партнерами конкурса.

«Для нас как для работодателей проект очень важен, - говорит Елена СИМОНОВА, заместитель директора - Директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО "Ростелеком". - В первую очередь потому, что в последние годы мы как раз смещаем свой интерес в сторону выпускников. Раньше мы могли себе позволить выхватывать из рынка лучших из лучших, специалистов уровня экспертов - те условия, которые предлагала компания: они соответствовали запросам этих экспертов. Сейчас, к сожалению, те экономические условия, которые есть в регионе, и конкуренция на рынке труда, не всегда позволяет это делать. В последнее время обострились наши потребности, например, в ИТ-специалистах, в связи с тем, что идет отток кадров в другие регионы России. Именно поэтому мы стали присматриваться к выпускникам. Тем более, что и молодые специалисты сегодня стали более бизнесориентированы, по сравнению с тем, что мы видели раньше. Сейчас ожидания выпускников наиболее конструктивны. В первую очередь они смотрят на карьерные, профессиональные возможности, на интерес своей работы, и уже в последнюю очередь рассматривают вопросы заработной платы. Сегодня студенты понимают, что если ожидания компании относительно него окупятся, это обязательно найдет отражение в зарплате».

«Мы готовы сегодня выпускникам вузов платить столько, сколько они готовы взять, - говорит Александр ИВАНОВ, директор дилерского центра КИА технохолдинга «Сумотори». - Конечно, это должен быть не «голый» оклад, а деньги, заработанные сотрудником для компании. Конечно, не всем выпускникам вузов мы готовы предложить одинаковые условия, кто-то имеет хороший потенциал для развития - поэтому его мы берем на стартовые условия с последущим увеличением оплаты труда, а у кого-то к окончания вуза уже сложился такой опыт и компетенции, что его можно брать на зарплату опытного специалиста. Все зависит от конкретного человека. Нам нужны технические специалисты, маркетологи, бухгалтеры, юристы - то есть спектр достаточно широк. Мы настроены брать на работу способных, грамотных людей, которые могут приобретать опыт вместе с нами. Надеемся, что конкурс нам в этом поможет».

«Основной двигатель нашей компании - это ИТ-специалисты, программисты, системные администраторы, - говорит Андрей АНТОНЕНКО, директор по развитию компании «Фарпост». - Специалисты с опытом работы, они воспитаны на старых устоях, сейчас эти принципы в нашем деле уже не работают, поэтому мы очень заинтересованы в молодых специалистах. Для нас гораздо эффективнее находить молодых специалистов после университета и вкладывать в них те компетенции, которые востребованы в настоящий момент. Поэтому участие в конкурсе для нас в этом смысле очень перспективно».

Кроме того, что в ходе конкурса организаторы планируют познакомить потенциальных работников и работодателей, они намерены разрешить те противоречия, которые сегодня есть на рынке труда.

«Главная проблема в трудо-устройстве выпускников - это несовпадение ожиданий выпускников и работодателей, - считает Галина Попова. - В этом конкурсе мы бы хотели все эти совпадения проявить, проанализировать, и возможно, разрешить, У многих выпускников действительно слабые представления о том, какие компании есть на рынке, какие условия они предлагают, за что они готовы предложить хорошую зарплату, а за что нет. А работодатели часто разочарованы тем, что выпускники не обладают теми компетенциями, которые нужны в первую очередь на рабочих местах. Наш конкурс эти несовпадения проявит. И будет работать на то, чтобы совпадений было больше».

Если говорить об ожиданиях по заработной плате, которую хотят получать выпускники вузов, то в прошлом году, по словам Галины Поповой, в среднем выпускники вузов хотели зарплату в 30 тысяч рублей. Конечно, были те, кто хотел и 60, но многие начинающие специалисты были готовы работать и за 10-15. Какие запросы у выпускников этого года и насколько они адекватны рынку труда, покажет конкурс.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».