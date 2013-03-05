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Во Владивостоке владельцы компаний обсудили возможности лизинга

05 Марта 2013, 23:23 | Владивосток

28 февраля 2013 года прошло очередное заседание бизнес-клуба для владельцев и директоров компаний «КРБ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР». Ольга БОНДАРЬ (владелец компании «Бухгалтерия Плюс») и Юрий НИКИФОРОВ (партнер компании «Альянс Лизинг») показали участникам «золотое дно» для развития бизнеса.

У большинства присутствующих на заседании владельцев бизнеса отношение к лизингу было однозначное – лизинг это такая услуга, которой можно воспользоваться, для покупки оборудования или недвижимости. Однако, после выступления экспертов, руководители компаний увидели в нем новый инструмент для развития бизнеса.

В ходе встречи участники узнали особенности финансового, оперативного и возвратного лизинга.

Тема вызвала бурное обсуждение среди участников заседания и множество вопросов. В связи с этим президент клуба Ирина ВЫСОЦКАЯ выступила с предложением провести еще одну встречу на эту тему за круглым столом – ведь бизнес еще многого не знает о лизинге и его возможностях. Об этом говорит статистика соотношения лизинг/банковский кредит: в Европе она составляет 40%/60%, в России - 4%/96%

И это притом что в Европе более лояльные условия кредитования.

Досье «ЗР»

Бизнес-клуб «КРБ «Свежий ветер» (Владивосток) - некоммерческий клуб для владельцев и директоров компаний. На заседаниях клуба, которые проводятся  раз в месяц, участники получают современные теоретические и практические знания в области бизнеса и обмениваются практическим опытом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредитование  бизнес  финансы  лизинг 



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