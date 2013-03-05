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Сдаем отчетность, наслаждаясь весной!
Весна - самое горячее время для бухгалтеров. В марте большинство из них сдают годовую отчетность, стараясь ничего не упустить в водовороте всех изменений и нововведений, появившихся в законодательстве.
Новый Федеральный закон № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" внес изменения в порядок представления годовой бухгалтерской отчетности в органы статистики. Она по-прежнему представляется в органы статистики в обязательном порядке, но теперь на основе этой информации формируется «государственный информационный ресурс», и в отношении данных бухгалтерской отчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны» (ст.13).
Годовая бухгалтерская отчетность помогает оценить не только доходность (таблица 1) и изменение имущественного состояния региона, отрасли, но и позволяет судить об эффективности развития каждого конкретного предприятия в динамике. И для формирования государственного информационного ресурса отчетность должна поступать в органы статистики в срок и надлежащего качества.
Что же будет, если опоздать с представлением отчетности? Административная ответственность в виде штрафа (ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Размеры штрафов невелики, но никому не нужны лишние неприятности. Сполна насладиться весной и позволить себе небольшие прогулки после трудового дня позволит и экономия времени путем бесконтактного предоставления бухгалтерской отчетности в статистику в электронном виде в форматах налоговой службы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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