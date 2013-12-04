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Во Владивостоке состоится бизнес-симулятор Open Flash Point
Во Владивостоке 12-14 декабря пройдет бизнес-симулятор Open Flash Point. Такого рода мероприятие стало новым форматом в бизнес-обучении. Участники на три дня погружаются в интенсивную работу по освоению инструментов развития бизнеса.
Через все три дня проекта проходит кейс - разработка стратегии для одной из компаний Владивостока. Собственники обратились в представительство СОМАР на Дальнем Востоке до мероприятия с вопросом «Что дальше делать? Какую стратегию выбрать?» Именно на примере этой компании участники Open Flash Point будут осваивать современные методы ведения бизнеса, выстраивания стратегии, получать знания и практические навыки.
Рассказывать об этих методах будут мировые эксперты Вадим ШИРЯЕВ, Александр УДОВИЧЕНКО и Ольга СМИРНОВА.
Принципиально Open Flash Point будет делиться на три больших блока. В первый день участники с экспертами будут подробно разбирать вопросы командообразования, сотрудничества, как включать всех заинтересованных лиц в разработку единого решения. Причем под заинтересованными лицами здесь понимают и конкурентов, и партнеров, и поставщиков, а самое главное - клиентов. Включая всех этих участников рынка в общее дело, можно получить продукт, который нужен и полезен. Помимо этого, много времени будет уделено построению продаж и выстраиванию взаимоотношений клиент-менеджеров с заказчиками и рынком в целом.
Второй день будет посвящен принятию стратегических решений. Александр Удовиченко проведет мастер-класс по созданию и анализу карт ценностей. Оценка ценности продукта и верный выбор точек приложений сил для его усовершенствования является залогом успеха предприятия в целом.
В первые два дня участники будут увеличивать базу теоретических знаний и практических навыков, которые в дальнейшем будут консолидированы для принятия решения в третий день бизнес-симулятора. На заключительном этапе проекта всеми участниками будет разработана основа той стратегии, которой компания будет придерживаться после мероприятия.
Организаторы обращают внимание на то, что Open Flash Point - очень подвижный проект. Программа мероприятия раз от раза меняется с учетом мнений участников, партнеров, заказчиков. Так, в декабре будет больше практических примеров, групповой работы с применением техник формирования команды. И эта тенденция в дальнейшем будет только усиливаться.
Во Владивостоке в рамках Open Flash Point в декабре впервые на Дальнем Востоке будет внедрена публичная блиц-экспертиза позиционирования, маркетинговых коммуникаций и публичной стратегии. Она позволяет проверить, насколько выгодную позицию компания занимает на рынке и как ее можно улучшить. Это возможность получить экспертное заключение всей маркетинговой активности предприятия. На Open Flash Point будет публично презентоваться оценка реальных владивостокских бизнесов.
Екатерина ЛЕБЕДЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
По вопросам участия в Open Flash Point обращайтесь по тел. 8-914-792-58-95, e-mail: zaharsk@gmail.com, www.somar.ru.
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