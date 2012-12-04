Владивосток получит свои "Алые паруса"

Градосовет одобрил очередные объекты. Но только на уровне проектов

Проекты планировок отдельных городских территорий Владивостока нужны как воздух. Без них даже опытным экспертам довольно трудно представить, насколько органично, оригинально и интересно новый объект сможет вписаться в существующий архитектурный ансамбль имеющейся застройки, что в нем требует правки или переосмысления и т. д. К сожалению, эскизы проектируемых объектов зачастую искажают действительность в пользу заказчика и градосовет вынужден быть очень осторожен в оценках, поскольку «подводные камни» проектов могут навредить общему замыслу, которого зачастую, оказывается, и нет.

Ан нет только потому, что работы над общими замыслами по развитию существующих городских территорий сегодня не финансируются. Хотя какие-то отдельные проработки делались, оставаясь на уровне «пожеланий», но не на уровне «директивы развития».

В июле градосовет Владивостока отправил на доработку два проекта ОАО «ДНИИМФ», которые, вырванные из контекста застройки, вряд ли вызвали бы какие-то споры, но, привязанные к определенным точкам, заслужили определенное неприятие членов градосовета в замечаниях по «нарушению масштаба», облика, несочетаемости с исторической застройкой и пр. Притом что не было и отрицания объектов как таковых. Отмечалось, что «может быть», но как-то иначе…

Гостиница на ул. Пограничной

В гостиницу на 105 мест в центре города перепрофилируется построенное более пяти лет назад, но так и не сданное в эксплуатацию, офисное здание на ул. Пограничная, 2.

Новые эскизные предложения проектировщиков привлекли внимание градосовета к одному из вариантов, предлагающих к довольно высокой средней части здания сделать пристройку пятиэтажной парковки. Но и этот вариант не затушил прежний спор. Высокую среднюю часть здания было рекомендовано понизить хотя бы на три этажа. По паркингу было сказано, что внешне он не похож на паркинг. Были замечания по «дроблению» фасада здания, хотя этот прием, наверное, уместен для того, чтобы снизить эффект огромного объема, «вломившегося» в исторический облик малоэтажной в этой части ул. Фокина. Кстати, по участку земли под паркинг, который принадлежит прокуратуре Фрунзенского района, вопрос пока не решенный - проект должен ее убедить, что это для нее тоже будет хорошо. А пока город не убежден, что проект сам по себе хорош, с прокуратурой и говорить не о чем…

В принципе, наверное, очень хорош был бы вариант о «выходе прокуратуры на угол Пограничной - Фокина» с реконструкцией малоценного здания, в котором она сегодня находится, в ту же самую парковку, в которую можно было бы проехать через первый уровень новой пристройки. Вряд ли прокуратура желает лишиться хороших видов на Спортивную гавань, хотя в работе прокуратуры они - не самое главное.

Пятиэтажная пристройка в какой-то степени способна уменьшить «давление» гостиницы на историческую улицу. Но горожанам, пожалуй, было бы приятнее, если бы она как-то была бы стилизована под эту часть ул. Фокина. Пристройка должна восстановить «выпавший объем». И каким он будет в новом виде, конечно, всем очень интересно.

Главный архитектор города Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что основное здание уже есть и поздно задавать вопрос: почему оно получилось в таком виде. Теперь речь может быть только о том, каким образом его улучшить.

В итоге было резюмировано: понизить этажность срединой части здания, где предполагается устройство недостающей лестницы, и доработать замечания в «здравое предложение».

Представитель застройщика, которым по зданию является ООО «ВладДипСервис», высказался, что согласен со всеми замечаниями и готов достроить здание в любом виде, в котором его признают достойным члены градосовета.

Дом на ул. Володарского, 25

Новое обсуждение проекта строительства 28-этажного жилого здания на ул. Володарского, 25 опять не дало прямого ответа на вопрос представителя заказчика - ООО «Востокстройконструкция» - Елены ЯКУБОВСКОЙ: возможно ли здесь это строительство. На вопрос был дан уклончивый ответ, что градосовет - это все-таки совещательный орган при администрации города, а смелость окончательного решения остается именно за ней. К сожалению, глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ, планировавший свое участие в этом градосовете, оказался в неожиданной поездке и точку в рассмотрении проекта поставить так и не удалось.

По-прежнему против проекта высказалась Анна МЯЛК, поскольку он «в границах охранных зон» памятников архитектуры и истории - католического костела и Народного дома. Причем эти памятники из «доминант» превращаются в «игрушки».

У других членов градосовета, при общем положительном отношении к проекту, все же оставались «подвешенные» вопросы. Это - «перекрытие» массивом здания панорамных видов с Проспекта Красоты, сочетание с существующим окружением, выход застройки на «новый масштаб», диктуемый появлением моста через бухту Золотой Рог, «непропускная способность» ул. Володарского, на которую садится это здание, оставлять ли или сносить спорткомплекс ДВФУ, который зажимает эту дорогу и пр.

Отсутствие проекта планировки территории, в которую должен вписаться этот объект, было одной из основных причин для серьезных сомнений членов градосовета в отношении этого проекта - допустим ли он здесь? Притом что с одной стороны от возможной стройки находится замороженный стилобат ЖК «Магнум», а с другой - площадка, на которой желает построить высотное здание другой застройщик, но которому город пытается как-то подсказать - не делать эту глупость.

Что же касается предлагаемого проекта, то стоит напомнить, что он в основе представляет собой здание общей площадью около 69 тыс. кв. метров, имеющее 6 подземных автостояночных этажей и 22 - надземных, из которых 18 - под жилье. Около 6 тыс. кв. метров площадей предполагается использовать под помещения общественного назначения. Этот комплекс может стать домом для 765 жильцов и 352 машин.

Притом что по проекту уже была сделана «работа над замечаниями», возникли новые. Впрочем, смысл поработать над ними имеется, если будет решен основной вопрос: «быть или не быть».

«Мечта эконом-класса»

Владивостокская компания «Армада» предполагает построить «группу жилых домов в районе ул. Крыгина, 99» - в районе «морского въезда во Владивосток» - и дала проекту романтическое название - «Алые паруса». В составе группы предполагается построить два 19-этажных дома и один 23-этажный двухсекционный в общей сложности на более чем 800 жителей, хотя было высказано мнение, что жителей, скорее всего, будет больше - 1100-1400.

Притом что проект, выполненный ООО «РосВостокПроект», был столь хорош, что трудно было как-то «подкопаться», тем не менее был найден ряд серьезных замечаний. Референт Владимир СМОТРИКОВСКИЙ предложил не называть комплекс «Алыми парусами». Лучше - как-нибудь иначе.

Наверное, действительно, жилье эконом-класса, к которому отнесен этот комплекс, достойно более скромного названия. В какой-то степени он смотрится как «типовой», хотя отдельные элементы - ночная подсветка, цветовое решение фасада, большое количество парковочных мест, свой детский садик и пр. - дают определенные плюсы этому «эконому», подтягивают его к «бизнес-классу». Но вообще-то здесь застройщику надо делать объект на уровне «премиум».

Объекты в этом месте должны быть «визиточными», что отмечали члены градосовета. А это требует подработать и силуэты комплекса, чтобы красиво было - как-никак это морской фасад города, и архитектура зданий должна быть интереснее. Предлагалось попробовать «повертеть» здания, чтобы определиться с посадкой - чтобы не так сильно доставалось «парусам» от ветров…

Были также предложения выполнять шумо- и ветрозащиту комплекса, сделать воздушный пешеходный переход, объединяющий здания, над существующей дорогой, которая со временем пойдет через будущий мост на о. Русский, подумать: как озеленить территорию с учетом сильного воздействия ветров и т. д. Было мнение, что застройщику можно поднять этажность до 40-45 этажей, что было бы лучше и ему - по выходу «квадратов», и - для облика города…

В общем, рекомендовано работу над архитектурным образом этого комплекса еще продолжить, «поиграть» вариантами», притом что «размещение этих домов с учетом высказанных замечаний возможно».

Дом на Третьей Рабочей

В отношении другого жилого дома, проект которого был сделан ООО ПКБ «Капитель» по заказу ООО «СК Система», члены градосовета были более категоричны, и часть из них высказалась, что вообще обсуждать пока нечего, потому что работа была сделана без учета важных исходных данных. В частности - будущего высокого автомобильного путепровода с ул. Шилкинской на ул. Котельникова. Угол дома выходит на красную линию этого проекта, а автопарковка вышла за нее - «под мост».

Было высказано, что дом здесь возможен, но не во вред его будущим жильцам. Кроме того, надо посмотреть по «выносу сетей». И цена этих мероприятий такова, что способна перечеркнуть планы застройщика. Тем более что площадка в прошлом уже прорабатывалась, и от нее отказывались. Есть и такой фактор, как невозможность устройства пожарного проезда и даже - простого подъезда к дому.

Сам по себе дом, который предлагается в районе проспекта Красного Знамени, 114, уместен - это 23-этажная «свечка» на 180 квартир с парковкой в крутом склоне сопки на 120-130 машин. Но строительство очень проблемно, и судьба этому проекту пока не улыбнулась.

Очередная автостоянка

Положительно градосовет отнесся к проекту автостояночного комплекса на 100 мест, который собирается построить ОАО «Заря» в развитие территории бывшей швейной фабрики.

Стоит отметить, что несколько членов градосовета пытались убедить заказчика, что если на этом месте есть возможность построить какое-то здание, а она есть, то лучше его построить и зарабатывать на этом. Или же добавить автостоянке, по крайней мере, еще один - подземный этаж, чтобы участок использовался более эффективно. Ведь рано или поздно - к этому все и придет.

Тем не менее с учетом небольших замечаний проект был одобрен, и в скором будущем рядом с подпорной стенкой на «Заре» мы, вероятно, увидим эту «строчку» новой автопарковки.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".