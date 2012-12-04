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Группа "Сумма" готовится к заходу в Приморье

04 Декабря 2012, 15:58 | Владивосток

Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА еще только планирует закрыть сделку по покупке Транспортной группы FESCO у Сергея ГЕНЕРАЛОВА, а «эмиссары» новых владельцев уже осваивают Приморье. Как стало известно «ЗР», наблюдательный совет директоров ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) согласовал назначение и заключение трудового договора с первым заместителем генерального директора.

На новую должность согласован никто иной как Майкл ФРИДРИХ, возглавлявший ЗАО «Восточный международный контейнерный сервис» (на его базе была создана «Восточная стивидорная компания») практически с момента основания в 1994 году. Летом 2005 года Майкл Фридрих покинул ВМКС (после смены собственников терминала) и продолжил работу за границей.

В начале 2012 года Майкл Фридрих возглавил проект в компании Gulftainer Company Limited по управлению терминалом «Юг-2» в Усть-Луге. «Я рад возвращению в Россию и рад видеть, что страна благополучно справилась с экономическим кризисом и готова вступить, как мне представляется, в фазу активного и стабильного роста», - сказал менеджер после вступления на новую должность.

Теперь иностранный подданный, пересидев кризис за границей, возвращается на Дальний Восток. В ВМТП ему, скорее всего, отводится роль своеобразного куратора от лица новых акционеров. «Как руководитель контейнерного терминала в Восточном порту он себя показал, но что он будет делать на месте первого зама универсального порта - вот вопрос. Тем более что в ВМТП уже есть заместитель генерального директора по контейнерным операциям», - говорит один из представителей регионального транспортного сообщества.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

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