Корейский бизнес положил глаз на Свободный порт Владивосток

В прошлую пятницу, 30 сентября, во Владивосток прибыл Глава Агентства экономического развития провинции Северная Кёнсан, г-н Ли Тхэ Ама, для проведения официальной встречи с представителями администрации г. Владивостока и Центра развития предпринимательства и подписания Меморандума о взаимопонимании для налаживания сотрудничества между предприятиями малого и среднего бизнеса двух стран, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Благодаря подписанию Меморандума, а также открытию Представительства Агентства в г. Владивостоке, Агентство планирует активно продвигать субъекты малого и среднего предпринимательства на российский рынок.

Согласно подписанному Меморандуму, обе стороны намерены наладить активное взаимодействие друг с другом, регулярно организовывать биржи деловых контактов, осуществлять информационный и культурный обмен, взаимодействие специалистов для роста и развития предприятий.

МКУ «Центр развития предпринимательства» был создан администрацией города Владивостока в 2012 г. с целью оказания поддержки региональным предприятиям малого и среднего бизнеса. Агентство экономического развития провинции Северная Кёнсан также является подведомственной организацией администрации провинции, деятельность которой направлена на поддержку местных компаний, стимулирование их выход на международные рынки.

По словам главы Центра продвижения продукции провинции Северная Кёнсан (Центр входит в состав Агентства экономического развития), подписание Меморандума о взаимопонимании станет «точкой опоры» для активного взаимодействия и экономического сотрудничества двух сторон, позволит проводить встречи потенциальных компаний-партнеров, бизнес-форумы, консультации по вопросам выхода на новые рынки.





Директор Центра развития предпринимательства, Елена Новгородова: «Мы рады сотрудничать с Агентством экономического развития провинции Северная Кёнсан, на территории которой расположено огромное количество производственных компаний, и будем активно сотрудничать с Агентством, искать интересные совместные проекты. Также считаем, что Меморандум положит начало практического сотрудничества и позволит эффективно развивать партнерские отношения».

Также стоит отметить, что 2016 год знаменателен тем, что ровно 20 лет между Правительством провинции Северная Кёнсан и Правительством Иркутской области было подписано Соглашение о побратимских связях.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем у экономики российского Дальнего Востока есть все шансы сделать рывок для стабильного роста и развития.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.