Ситуацию с реконструкцией кинотеатра "Чайка" во Владивостоке оценили как безнадежную

Второй вопрос повестки заседания комитета по социальной политике и делам ветеранов, касающийся дальнейшей судьбы год от года ветшающего здания бывшего кинотеатра «Чайка», депутаты решили рассмотреть не в стенах Думы, а непосредственно на месте, для чего направились к зданию бывшего культурного центра Первомайского района.

В мае текущего года на заседании комитета был заслушан отчет инвестора проекта возрождения «Чайки» - инвестиционной компании ООО «Чайка». Ее генеральный директор Руслан Бородавкин ранее утверждал, что многопрофильное культурное учреждение, столь необходимое жителям района, вступит в строй в 2014-м году. У депутатов это утверждение вызвало сомнения, поскольку строительные работы на объекте не велись.

Посещение «Чайки» оставило у участников выездного заседания комитета гнетущее впечатление. Заместитель председателя комитета Борис Данчин обратил внимание депутатов на то, что вокруг – ни одного рабочего, прилегающая территория поражает запустением, никаких следов реконструкции не наблюдается. Председатель комитета Ольга Ворожбит суммировала мнение остальных депутатов: «Нельзя дальше оставаться равнодушными к судьбе этого здания, с которым у жителей Первомайского района связано много хороших воспоминаний. Мы сегодня убедились: инвестор не выполняет своих обязательств и вряд ли будет их исполнять, хотя времени с момент заключения договора между ним и администрацией города Владивостока прошло уже достаточно. Считаю, нам необходимо обратиться в прокуратуру и иные инстанции с предложением расторгнуть отношения с недобросовестным инвестором. Представители ООО «Чайка» избегают контактов с депутатами, не предоставляют нам информацию о своей деятельности. На следующем заседании комитета мы намерены вернуться к рассмотрению вопроса, что нужно сделать, чтобы спасти «Чайку» и определиться с ее будущем в интересах горожан».

ZRPRESS.RU, Владивосток.