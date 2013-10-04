Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ситуацию с реконструкцией кинотеатра "Чайка" во Владивостоке оценили как безнадежную
Второй вопрос повестки заседания комитета по социальной политике и делам ветеранов, касающийся дальнейшей судьбы год от года ветшающего здания бывшего кинотеатра «Чайка», депутаты решили рассмотреть не в стенах Думы, а непосредственно на месте, для чего направились к зданию бывшего культурного центра Первомайского района.
В мае текущего года на заседании комитета был заслушан отчет инвестора проекта возрождения «Чайки» - инвестиционной компании ООО «Чайка». Ее генеральный директор Руслан Бородавкин ранее утверждал, что многопрофильное культурное учреждение, столь необходимое жителям района, вступит в строй в 2014-м году. У депутатов это утверждение вызвало сомнения, поскольку строительные работы на объекте не велись.
Посещение «Чайки» оставило у участников выездного заседания комитета гнетущее впечатление. Заместитель председателя комитета Борис Данчин обратил внимание депутатов на то, что вокруг – ни одного рабочего, прилегающая территория поражает запустением, никаких следов реконструкции не наблюдается. Председатель комитета Ольга Ворожбит суммировала мнение остальных депутатов: «Нельзя дальше оставаться равнодушными к судьбе этого здания, с которым у жителей Первомайского района связано много хороших воспоминаний. Мы сегодня убедились: инвестор не выполняет своих обязательств и вряд ли будет их исполнять, хотя времени с момент заключения договора между ним и администрацией города Владивостока прошло уже достаточно. Считаю, нам необходимо обратиться в прокуратуру и иные инстанции с предложением расторгнуть отношения с недобросовестным инвестором. Представители ООО «Чайка» избегают контактов с депутатами, не предоставляют нам информацию о своей деятельности. На следующем заседании комитета мы намерены вернуться к рассмотрению вопроса, что нужно сделать, чтобы спасти «Чайку» и определиться с ее будущем в интересах горожан».
Новости тематики
- Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке
- Еще один жилой комплекс бизнес-класса построят во Владивостоке
- Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье
- Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"
- Во Владивостоке разразился скандал на миллиард рублей
- Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
- Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль
- Арбитражный суд Приморского края поддержал "Чайку"
- Застройщик ДВФУ во Владивостоке потребовал от государства еще 1,1 млрд рублей
Новости раздела
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо