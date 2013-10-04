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Ситуацию с реконструкцией кинотеатра "Чайка" во Владивостоке оценили как безнадежную

04 Октября 2013, 16:25 | Владивосток

Второй вопрос повестки  заседания комитета по социальной политике и делам ветеранов, касающийся дальнейшей судьбы год от года ветшающего здания бывшего кинотеатра «Чайка», депутаты решили рассмотреть не в стенах Думы, а непосредственно на месте, для чего направились к зданию бывшего культурного центра Первомайского района.

В мае текущего года на заседании комитета был заслушан отчет  инвестора проекта возрождения «Чайки» - инвестиционной компании ООО «Чайка». Ее генеральный директор Руслан Бородавкин ранее утверждал, что  многопрофильное культурное учреждение, столь необходимое жителям района, вступит в строй   в 2014-м году. У депутатов это утверждение вызвало сомнения, поскольку  строительные работы на объекте не велись.

Посещение «Чайки» оставило у участников выездного заседания комитета гнетущее впечатление. Заместитель председателя комитета  Борис Данчин  обратил внимание депутатов на то, что вокруг – ни одного рабочего,  прилегающая территория  поражает запустением, никаких следов реконструкции не наблюдается. Председатель комитета  Ольга Ворожбит  суммировала мнение остальных депутатов: «Нельзя  дальше оставаться равнодушными к судьбе этого здания, с которым у  жителей Первомайского района  связано много хороших воспоминаний. Мы сегодня убедились: инвестор не выполняет своих обязательств и вряд ли будет их исполнять, хотя времени с момент заключения договора между ним и администрацией города Владивостока прошло уже достаточно. Считаю,  нам необходимо  обратиться в прокуратуру и  иные инстанции с предложением расторгнуть  отношения с недобросовестным инвестором. Представители ООО «Чайка» избегают контактов с депутатами, не предоставляют нам информацию о своей деятельности.  На следующем заседании комитета мы намерены вернуться к рассмотрению вопроса, что нужно сделать, чтобы спасти  «Чайку» и определиться с ее будущем  в интересах горожан».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Думы г. Владивостока
Теги: кино  ремонт  строительство  депутаты 



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