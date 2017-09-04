Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны

Во Владивостоке продолжается снос гаражей, контейнеров, киосков, ликвидируют также шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы. Так, на прошлой неделе во Владивостоке демонтированы два бесхозных гаража на Никифорова, 10 и Монтажной, 11Б.

Незаконно установленные объекты выявляют сотрудники администрации Владивостока в ходе специальных рейдов. Зачастую проверки объектов вызваны жалобами жителей или организаций. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока.

По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же владелец не установлен либо он не демонтирует сооружение в установленные сроки, за наведение порядка принимается муниципальная служба. А средства за демонтаж взыскивают с владельца позже. Решение о демонтаже принимает специальная комиссия по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек. Специалисты грузят демонтированные конструкции на эвакуатор и отвозят на стоянку временного хранения.

Благодаря такой работе городские территории становятся более благоустроенными. Кроме того, борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.