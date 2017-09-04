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Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны

04 Сентября 2017, 14:10 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается снос гаражей, контейнеров, киосков, ликвидируют также шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы. Так, на прошлой неделе во Владивостоке демонтированы два бесхозных гаража на Никифорова, 10 и Монтажной, 11Б.

Незаконно установленные объекты выявляют сотрудники администрации Владивостока в ходе специальных рейдов. Зачастую проверки объектов вызваны жалобами жителей или организаций. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока.

По закону убрать такой объект обязан собственник. Если же владелец не установлен либо он не демонтирует сооружение в установленные сроки, за наведение порядка принимается муниципальная служба. А средства за демонтаж взыскивают с владельца позже. Решение о демонтаже принимает специальная комиссия по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек. Специалисты грузят демонтированные конструкции на эвакуатор и отвозят на стоянку временного хранения.

Благодаря такой работе городские территории становятся более благоустроенными. Кроме того, борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: демонтаж  эвакуатор  торговля  благоустройство  проверки  ликвидация  авто  владивосток  незаконные объекты  земля 



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Комментарии

  • Псевдоним19:02, 04.09.2017#

    Надо сжечь машины им чтоб не трогали людей . . яшам и его маме и дома

  • Псевдоним19:50, 04.09.2017#

    согласен надо наказать разок хорошо пожечь все и вся и прижмет очико яша

  • Псевдоним20:31, 04.09.2017#

    мусор еще убрали бы после сноса гаражей

  • Аноним21:23, 04.09.2017#

    Невская 18 стоянку сделали натянули цепь. У Невской 22 во двлре, чёрт персонально поставил ограду под своё корыто. Где комиссия?

  • комиссия21:32, 04.09.2017#

    комиссия готовит места для будущих арендаторов земли. и совсем ничего что эти арендаторы дарагие гости ближнего и дальнего сами знаете чего. пример ул. Терешковой - снесли гаражи сделали стоянку манюсеньку. хозяева черноволосые парни с золотыми зубами.

  • комиссия21:33, 04.09.2017#

    на месте сожженного барака на ул. 60 лет ВЛКСМ они же четыре года держат стоянку побольше. кто кому там платит, какую аренду - сомнительные махинации.

  • комиссия21:35, 04.09.2017#

    граждане боятся куда ни было обращаться. это правовой нигилизм россиян. а может законопослушность?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:18, 04.09.2017#

    все кто пострадал от рук этих крахоборов призываю жечь им машины дома дачи все они на каштановой там яша а мама в администрации

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