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Саммит АТЭС - 2012
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Япония может инвестировать в газовый проект Владивостока 7 млрд долларов

04 Сентября 2012, 13:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. ОАО «Газпром» и консорциум японских компаний в ходе саммита АТЭС могут подписать соглашение о строительстве завода по сжижению природного газа (СПГ) во Владивостоке, пишет Bloomberg со ссылкой на японское агентство Nikkei.

Соглашение может быть подписано между «Газпром», Itochu и Japan Petroleum Exploration Ко.

Договоренность о строительстве завода по производству СПГ в Приморском крае была достигнута в мае 2010 года. Ранее «Газпром» сообщал, что сроки строительства завода совместно с японскими компаниями увязаны с началом поставок газа из Якутии.

В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что холдинг рассчитывает запустить завод по производству сжиженного газа во Владивостоке в 2016-2017 годах. «Газпром» уже объявил запрос предложений на проведение прединвестиционного исследования по проекту. Начало работ – июль 2012 года, окончание работ – февраль 2013 года. При этом разработка обоснования инвестиций в полном объеме – ноябрь 2012 года, подготовка итогового отчета по итогам проведения экспертизы ОАО «Газпром» – февраль 2013 года.

«Газпром» и Агентство природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии в январе 2011 года подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки совместного технико-экономического исследования вариантов использования природного газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации газа и продукции газопереработки из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР, пишет "Энергоньюс".

В консорциум японских компаний Japan Far East Gas Co. входят Itochu, Japex, Marubeni, Inpex и Cieco. «Газпром» и Japan Far East Gas Co. в апреле 2011 года подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования по строительству в районе Владивостока завода СПГ и газохимического комплекса.

Как сообщалось, исследование определило экономические условия проекта строительства завода СПГ во Владивостоке и подтвердило его техническую осуществимость, а также наличие рыночной ниши для производства не менее 10 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Наиболее благоприятным периодом для выхода «Газпрома» с собственным СПГ из района Владивостока на рынок стран АТР, согласно исследованию, является 2017-2020 годы.

По данным источника, близкого к участникам проекта, «Газпром» и консорциум японских компаний оценивают инвестиции в этот проект в 7 миллиардов долларов, а период окупаемости – в семь-восемь лет. По словам источника, на 2016 год намечен запуск завода в эксплуатацию, и с 2017 года он сможет производить 10 миллионов тонн СПГ, которые будут поставляться в Японию и Южную Корею в пропорциях 7 и 3 миллиона тонн соответственно.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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