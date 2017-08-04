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В ассоциацию поддержки резидентов СПВ вступили 4 компании
На сегодняшний день в составе организации — 22 резидента, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Такое решение было вынесено на заседании Совета ассоциации, которое прошло 2 августа 2017 года. По словам уполномоченного по правам предпринимателей по Приморскому краю Марины ШЕМИЛИНОЙ, в настоящее время готовится проект соглашения о сотрудничестве с ассоциацией. Подписать документ планируется на Восточном экономическом форуме.
Как отмечает председатель ассоциации Антон СКОРИК, в нее приходят самые активные резиденты СПВ, которые нацелены на совместную и плодотворную работу.
«По итогам нашей встречи было принято решение о проработке вопроса расширения деятельности ассоциации на резидентов Территорий опережающего развития. Окончательное понимание будет сформировано после проведения работы с резидентами по выявлению их заинтересованности и составления матрицы проблемных вопросов инвесторов», - отметил Антон Скорик.
Новыми членами Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стали: «Центр детского здоровья», «Дубки Восток», «Дальневосточный завод «ЭКОЛОС» и «КФ система».
«Для нас вступление в Ассоциацию является возможностью занимать активную позицию в формировании благоприятного инвестиционного климата. Уверен, что опыт реализации нашего проекта будет полезен для выработки практических решений для всех резидентов СПВ» — прокомментировал генеральный директор ООО «Центр детского здоровья» Александр Шуматов.
Добавим, что в июле участники ассоциации подготовили и отправили заключение по законопроекту о едином налоге для резидентов в органы исполнительной власти и общественные организации. Также в ассоциации проработали вопросы об ограничении запретной зоны военного лесничества и ускоренного возврата НДС. Помимо того участники ассоциации надеются вступить в состав наблюдательного совета СПВ.
Ива КРЫШАН
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