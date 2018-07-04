Незаконные торговые точки пошли под снос

Во Владивостоке продолжается работа по выявлению и демонтажу незаконных объектов. Под снос идут гаражи, торговые павильоны и палатки, шлагбаумы, рекламные конструкции, заборы и другие самовольно установленные объекты.

К примеру, на минувшей неделе в Советском районе на ул. Лермонтова был демонтирован торговый павильон «Куры-гриль», а с ул. Русской убрали автомобиль, который торговцы использовали для хранения лотков и товаров. Снесли незаконные объекты на улице Спортивной и на набережной Спортивной гавани.

При этом особое значение городские власти уделяют борьбе с незаконной торговлей - с различного рода киосками, ларьками, павильонами.

Вот как в социальных сетях прокомментировал эти решительные меры глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО: «Нестационарные торговые объекты ранее задумывались как механизм обеспечения жителей в районах города торговыми площадями и доступными ценами на продукты при упрощенном и бесплатном порядке установки таких торговых точек. Но со временем бесконтрольно разросшиеся НТО стали источником коррупции, антисанитарии, изуродовали лицо города и не привели к поддержке предпринимательства, так как никаких налогов в бюджет город так и не увидел. Начата системная работа по искоренению коррупции и лжепредпринимательства, наведению порядка и благоустройства через кратное сокращение мест размещения НТО и сноса незаконных торговых точек».

Мэр также сообщил, что с 1 июля 2018 года размещение нестационарных торговых объектов станет платным, на конкурсной основе, и все полученные деньги пойдут в бюджет города.

Цель такой борьбы понятна и прозрачна: не платя налогов и нередко незаконно подключая свои торговые точки к энергоснабжению, такие лжепредприниматели тем самым составляют недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Кроме того, борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Ведь недобросовестные продавцы не только ведут незаконную деятельность, но и реализуют продукты питания без подтверждающих качество документов. При выявлении таких продавцов на них составляются протоколы об административных правонарушениях и налагаются штрафы за незаконную торговлю и за размещение лотков и палаток в неустановленных местах.

К слову, важным инструментом наведения порядка должны стать новые правила благоустройства – такой документ разработан по поручению главы краевого центра Виталия Веркеенко во Владивостоке. На минувшей неделе документ уже принят думой в первом чтении, и в ближайшее время состоятся публичные слушания. Предполагается, что в дальнейшем будут существенно увеличены штрафы за нарушение правил благоустройства, а именно – парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий, и многое другое.

На фото: Лжепредприниматели лишаются самого дорогого – возможности незаконно обогащаться.

Фото vlc.ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.