Все директора аэропорта Владивосток сохранили свои посты

В том числе управленцы из Сингапура, представитель Олега Дерипаски и два приморца

Совет директоров АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на годовом собрании был переизбран в полном составе, в том числе в нем остались представители сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International Дмитрий ПОЧЕКУЕВ и Екатерина ТЕРЕНОВА.

Также членами совета переизбраны старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Илья СЕДОВ, управляющий директор авиационной дирекции холдинга «Базовый элемент» Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО, гендиректор ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза») и президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт»), председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

Совет директоров в текущем составе был сформирован на внеочередном собрании акционеров АО «МАВ» 17 марта, когда четырех представителей АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), вышедшего из состава акционеров аэропорта Владивосток, сменили представители Changi, РФПИ и «Базового Элемента».

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, РФПИ и Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» (владеет и управляет зданием терминала аэропорта Владивостока). Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». РФПИ, Changi и «БазЭл» принимают равное участие в консорциуме. Кроме консорциума, крупными пакетами акций АО «МАВ» владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37% уставного капитала), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», накануне прихода новых акционеров аэропорт Владивостока стал убыточным - АО «МАВ» по итогам 2016 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 118,493 млн рублей против чистой прибыли в 33,037 млн рублей в 2015 году. Выручка при этом сократилась на 1,2% - до 1,168 млрд рублей. Ухудшение финансовых показателей произошло на фоне роста пассажиропотока на 9% по сравнению с показателем 2015 года - до 1,85 млн человек.

Новые акционеры ставят перед собой цель в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год (в 2017 году этот показатель, по прогнозам консорциума, достигнет 2 млн человек).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотоальбома АО "МАВ"