www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.77 р. 100 JPY: 59.44 р.
EUR: 77.08 р. 10 CNY: 96.4 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Все директора аэропорта Владивосток сохранили свои посты

04 Июля 2017, 16:02 | Владивосток

В том числе управленцы из Сингапура, представитель Олега Дерипаски и два приморца

Совет директоров АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на годовом собрании был переизбран в полном составе, в том числе в нем остались представители сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International Дмитрий ПОЧЕКУЕВ и Екатерина ТЕРЕНОВА.

Также членами совета переизбраны старший вице-президент по инфраструктуре Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Илья СЕДОВ, управляющий директор авиационной дирекции холдинга «Базовый элемент» Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО, гендиректор ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) Владилен СЫТНИК, его отец Анатолий СЫТНИК (совладелец «Аэро-Груза») и президент ООО «УК Комакс» (управляющая компания ОАО «Хабаровский аэропорт»), председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

Совет директоров в текущем составе был сформирован на внеочередном собрании акционеров АО «МАВ» 17 марта, когда четырех представителей АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ), вышедшего из состава акционеров аэропорта Владивосток, сменили представители Changi, РФПИ и «Базового Элемента».

Досье «Золотого Рога»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, РФПИ и Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» (владеет и управляет зданием терминала аэропорта Владивостока). Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». РФПИ, Changi и «БазЭл» принимают равное участие в консорциуме. Кроме консорциума, крупными пакетами акций АО «МАВ» владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37% уставного капитала), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», накануне прихода новых акционеров аэропорт Владивостока стал убыточным - АО «МАВ» по итогам 2016 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 118,493 млн рублей против чистой прибыли в 33,037 млн рублей в 2015 году. Выручка при этом сократилась на 1,2% - до 1,168 млрд рублей. Ухудшение финансовых показателей произошло на фоне роста пассажиропотока на 9% по сравнению с показателем 2015 года - до 1,85 млн человек.

Новые акционеры ставят перед собой цель в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год (в 2017 году этот показатель, по прогнозам консорциума, достигнет 2 млн человек).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотоальбома АО "МАВ"

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт  олег дерипаска  "аэро-груз"  changi  РФПИ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним20:57, 04.07.2017#

    Трушкина Ольга. КТО ОНА? Откуда? Пробил по базам девушка 35 лет. Трушкин -главный диспетчер при сайбеле-багельфере. Поподробнее как люди хапают за короткий срок жизни миллиарды.

  • Псевдоним12:50, 25.07.2017#

    Это дочь Сайбеля, который заставлял работников Влад Авиа за копейки продавать акции в его личное пользование, а потом оформил их на дочь!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru