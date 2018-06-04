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Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
Увеличив представительство группы «Сумма»
Президент En+ Максим СОКОВ и бывший первый заместитель гендиректора группы «Сумма» Александр ПАНЧЕНКО вышли из состава совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO). На внеочередном собрании пароходства в состав совета были введены представители «Суммы» Дэнис Кант МАНДАЛ и Константин КУРЛАНОВ.
В остальном совет директоров ДВМП не претерпел изменений. Свои места сохранили представители «Суммы» - гендиректор Лейла МАММЕДЗАДЕ и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ. А также президент FESCO Александр ИСУРИН, старший партнер, председатель совета директоров финансовой группы GHP Group Марк ГАРБЕР, независимый консультант, член совета директоров АО «СУЭК» Наталья ИЗОСИМОВА, бывший партнер инвестиционного фонда TPG Capital Клайв Денис БОУД и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Группе также принадлежат 25,1% акций ПАО «ТрансКонтейнер». Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.
Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов в настоящее время находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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