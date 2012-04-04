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15% компаний - строителей объектов саммита АТЭС не платят налоги в казну Владивостока

04 Апреля 2012, 16:12 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля, ZRPRESS. В администрации Владивостока состоялось совещание по вопросу уплаты налогов в бюджет города организациями, участвующими в проектировании и строительстве объектов саммита АТЭС-2012.

Совещание провел первый заместитель главы администрации города Алексей Сухов. Также в его работе приняли участие заместитель главы администрации Наталья Зубова, представители администрации, налоговых органов, УМВД по городу Владивостоку и дирекций, курирующих проектные и строительные компании.

"Сейчас у организаций, участвующих в строительстве объектов саммита АТЭС-2012, - горячая пора, осталось несколько месяцев, чтобы завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию, - отметил Алексей Сухов. - Объем финансирования подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в целом увеличен до 673,2 млрд рублей. Большая часть этих средств (63,9%) выделяется инвесторами 423,7 млрд руб. По состоянию на 01.01.2012 освоено 569,0 млрд рублей (85%) и выполнено 80% работ. На 2012 год подпрограмма предусматривает финансирование в размере всего 30,1 млрд руб. (4,5% от общей суммы финансирования). Большое значение для бюджета города имеет регистрация во Владивостоке обособленных подразделений всеми иногородними организациями и уплата налогов, в том числе НДФЛ, в городскую казну. Более трех лет нами ведется работа в данном направлении, налажено взаимодействие с дирекциями и генеральными подрядчиками".

Всего в 2011 году в проектировании и строительстве объектов саммита приняли участие 193 организации (106 - иногородних, 87 - городских).

Фактически 85% иногородних организаций зарегистрировали свои обособленные подразделения на территории Владивостока, перечисли в бюджет 250 189,2 тыс. рублей. Городские организации перечислили около 190 767,0 тыс. рублей.

Всего в 2011 году бюджет Владивостокского городского округа дополнительно получил НДФЛ от участников строительства объектов саммита в сумме 440 956,2 тыс. рублей (в консолидированный бюджет 1 469 854 тыс. рублей).

Как отметила Наталья Зубова, все дирекции в 2011 году представляли в адрес администрации необходимую для мониторинга информацию.

Однако есть организации, работающие на строительстве объектов саммита, не зарегистрировавшие обособленное подразделение на территории Владивостока. Кроме того, в прошлом году участились случаи нарушения налогового и трудового законодательства предприятиями, участвующими в строительстве объектов саммита. Имеют место случаи, когда рабочим (особенно иногородним) не выплачивают заработную плату или выплачивают ее "в черную", что приводит к неполной уплате НДФЛ в бюджет данными организациями.

По итогам работы на совещании было принято решение продолжить совместную работу с дирекциями, налоговыми инспекциями города и УМВД по Владивостоку с целью постановки на налоговый учет обособленных подразделений иногородними участниками строительства, увеличения уплаты НДФЛ в бюджет города, а также легализации заработной платы организациями, участвующими в проектировании и строительстве объектов саммита АТЭС-2012, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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