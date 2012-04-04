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«Сарагоса-ДВ» добилась выплаты компенсации за нарушение исключительных прав
ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля, ZRPRESS. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о запрете использования товарного знака SunLife и взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.
Из материалов дела установлено, что с 2007 по 2009 годы ООО «Сарагоса-ДВ» на основании договора арендовало у ООО «Гранд» часть нежилых помещений по адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д. 150. Арендуемые помещения использовались для организации спортивного клуба с фирменным наименованием SunLife, причем правообладателем исключительных прав на товарный знак также являлся арендатор.
После расторжения договора аренды, собственник (ООО «Гранд») продолжил эксплуатировать помещения в качестве фитнес-клуба, при этом используя наименование SunLife на вывеске, рекламных щитах, полотенцах, шторах, карточках, документах.
ООО «Сарагоса-ДВ», полагая, что осуществление деятельности спортивным клубом SunLife, а также использование логотипа SunLife для рекламы и продвижения услуг клуба, нарушают его исключительные права на товарный знак SunLife, обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением.
Исследовав материалы дела, рассмотрев патентное заключение эксперта и проведя собственный сравнительный анализ представленных обозначений, Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу об их тождественности и, соответственно, о нарушении исключительных прав на товарный знак. Решением от 02.02.2012 требования истца о запрете использования товарного знака SunLife ответчиком были удовлетворены, но размер компенсации был снижен с 1,5 млн до 1 млн рублей.
Решение суда первой инстанции поддержали и в Пятом арбитражном апелляционном суде, оставив жалобу ООО «Гранд» без удовлетворения, сообщает Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.
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