Молодежь Владивостока отказывается от наемного труда в пользу собственного бизнеса

Что предпочесть - работу по найму или свое дело? Поможет сделать свой выбор программа поддержки и развития предпринимательства «Молодежный бизнес России», действующая во Владивостоке с ноября 2010 года при поддержке Управления по делам молодежи и Управления экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока.

- С помощью программы молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут получить кредит на льготных условиях на открытие или развитие собственного дела, а также проконсультироваться с действующими успешными предпринимателями, - рассказала начальник Управления по делам молодежи администрации города Юлия ВЕЛЬБИК. - Они должны презентовать свой бизнес-план на рассмотрение экспертному совету, заседания которого проходят раз в полтора-два месяца.

Предприниматели, представители администрации города и края, входящие в состав экспертного совета под председательством руководителя Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края Ирины ЧАЙКА, оценивают проект, исходя из того, возможно ли развитие этого бизнеса во Владивостоке. В случае успешной защиты молодому бизнесмену будет предоставлен кредит – до 150 тыс. рублей, сроком до 3 лет, под 12% годовых без залога и поручителей.

За более чем полтора года существования программы «Молодежный бизнес России» во Владивостоке было профинансировано 14 бизнес-планов из 27 представленных. Если говорить о направлении бизнеса, то рассмотренные проекты были разнообразными, но большинство из них можно отнести к сфере услуг и продаж. Так, координаторы программы любят вспоминать об одном из самых успешных профинансированных проектов – о перепелиной ферме. Тогда начинающий бизнесмен после получения финансовой поддержки сразу же наладил сбыт продукции. Приводят в пример мувинговую компанию, занимающуюся надежными перевозками под ключ, и частный детский сад, который оказался очень актуальным в современных городских реалиях. Кстати, автор этого проекта получила финансовую поддержку после неудачи на заседании экспертного совета, девушка не побоялась вновь представить доработанный бизнес-план.

- Подать свой бизнес-план и попасть в программу можно в любое время, на сайте нашей организации есть вся необходимая информация и формы для его заполнения. Кроме того, в постоянном режиме мы ведем консультирование по всем интересующим вопросам. Обратиться можно по любому указанному на сайте телефону, написать по электронной почте. Или прийти прямо к нам в офис, - объяснила координатор программы МБР в Приморском крае, директор АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» Светлана БАЖЕНОВА. - Даже если идея еще существует только как желание что-то такое делать, и вы еще не совсем представляете, что хотите, никогда не составляли бизнес-план, все равно можно обратиться к нам за консультацией. Вместе мы постараемся доработать вашу идею, подскажем, как лучше ее отразить в бизнес-плане, поможем подготовить его к защите.

Также от ошибок в планировании может уберечь «Школа молодого предпринимательства», которую уже четвертый год подряд проводит наша организация во Владивостоке при поддержке Управления по делам молодежи администрации города.

Обучение в школе проходит, как правило, с апреля по июнь. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет в ходе тренингов, мастер-классов и деловых игр получают теоретические и практические знания от грамотных специалистов, действующих предпринимателей. Как рассказала Светлана Баженова, в этом году формат школы будет значительно улучшен. Во-первых, участники будут поделены на две группы: новички и начинающие предприниматели с оформленной бизнес-идеей. Во-вторых, по окончанию обучения выпускников школы ждет конкурс бизнес-планов, победивший проект будет профинансирован.

Сертификат и диплом «Школы молодого предпринимательства» не гарантируют успех на заседании экспертного совета. Как рассказала Юлия Вельбик, традиционно выпускники школы, решившие принять участие в программе «Молодежный бизнес России», не превышают 50% процентов. Остальные же попадают в программу буквально «с улицы». Так было и с создателем первого в краевом центре так называемого домового колхоза. О школе начинающий предприниматель услышал от товарища, пришел на семинар клуба, действующего в рамках школы. Написал бизнес-план, выступил на заседании – и заветные 150 тысяч в кармане. Молодой человек планирует посетить тренинги школы в этом году, говорит, что в процессе организации бизнеса все равно возникают вопросы, так что обучение в любом случае пойдет на пользу.

- Проекты ребят, которые прошли школу, более обоснованные, они говорят о деле с пониманием его преспективы. Другим тяжелее, они на заседании сталкиваются с новой терминологией. Эксперты начинают задавать вопросы о рентабельности, о необходимости продвижения товара, в этом сложно сориентироваться, если не обладаешь достаточными знаниями, - комментирует Юлия Вельбик.

К участию в программе в основном стремятся представители сильного пола, хотя среди претендентов на финансовую поддержку есть и девушки. Наличие диплома о высшем образовании не принципиально, молодым предпринимателем может стать человек со средним образованием, но все же тех, кто получил знания в вузах, больше. Всех их объединяет одно - огромное желание обрести собственную независимость, нести ответственность за свое будущее и самостоятельно принимать решения. Как парни, так и девушки идут в программу, чтобы реализовать свои собственные идеи, стать успешными предпринимателями, обеспечить своим детям достойное будущее.

Автор бизнес-плана компании по проектированию и монтажу саун Алексей признался, что к собственному бизнесу его привело нежелание работать «на дядю». На чем построить свое дело, молодой человек долго не думал и воплотил в жизнь детскую мечту:

- Сначала я участвовал в программе центра занятости населения, получил субсидию в размере 58800 рублей. На тренингах об основах предпринимательской деятельности узнал о программе «Молодежный бизнес России», презентовал свой бизнес-план на заседании экспертного совета, а на предоставленные деньги поменял машину, которая была нужна мне для работы. Но преимуществом программы я считаю все-таки не финансовую поддержку. Не допустить ошибок на начальном этапе в бизнесе нам помогают опытные наставники, предприниматели, ведущие успешный бизнес на протяжении десяти и более лет. Консультируют нас бизнесмены из другой сферы деятельности для того, чтобы не было конкуренции. Они не ставят превыше всего деньги, а просто хотят поделиться знаниями, из общения с молодежью узнать что-то новое для себя.

Кстати, после успешной защиты бизнес-планов или окончания «Школы молодежного предпринимательства» участие начинающих бизнесменов в комплексе программ не заканчивается. В 2010 году при школе был организован Клуб, на встречах которого можно обсудить самые острые темы, которые возникают при ведении бизнеса. Таким образом, сообща, молодые начинающие предприниматели пытаются безболезненно войти в серьезный бизнес и достичь высоких результатов.

Досье "ЗР"

Программа поддержки и развития предпринимательства «Молодежный бизнес России» существует в России с 2008 года. Она реализуется как часть международного проекта, осуществляемого при помощи целого ряда коммерческих и некоммерческих структур. Финансовую поддержку оказывает Агентство США по международному развитию (USAID), Транспортная группа FESCO, Морской банк и ООО «САБМиллер РУС».

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».