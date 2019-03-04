Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока

На коробке недостроенного во Владивостоке административно-офисного здания на ул. Комарова, 34 возобновились работы

На строящемся в дальневосточной столице здании административно-офисного центра чуть выше известного городского рынка на улице Прапорщика Комарова снова появились строители, которые, судя по звукам, работают отбойными молотками, сообщает газета «Золотой Рог». Хотя срок сдачи, как свидетельствует паспорт объекта, скоро – конец 1 квартала этого года, рабочих здесь насчитывается всего около звена, и к означенному сроку они вряд ли смогут осилить оставшийся объем работ. Сегодня строительная готовность этого здания такова, что для его ввода в эксплуатацию потребуется еще два-три года.

Напомним, что строить его начинала Группа компаний «Эскадра». Однако в дальнейшем объект оказался проблемным, и на длительное время объект был законсервирован. Однако в начале февраля 2017 года новому застройщику – предпринимателю Елене ТЕКИЕВОЙ – было выдано новое разрешение на строительство, и строительство формально возобновилось.

Кроме того, попытка реанимации объекта тогда была связана со скандалом - под покровом ночи неустановленные лица вырубили несколько деревьев рядом со стройкой, вызвав этим гнев жильцов соседнего жилого здания, а остатки этих деревьев были обнаружены в контейнерах строителей.

Прошедшие с тех пор два года практически не изменили внешнего вида недостроя, который сохранялся около 10 последних лет. Известно, что перепроектирование здания под его достройку выполняла компания ООО «ПримИнжиниринг», а в качестве генподрядчика была привлечена компания «Яв-Строй».

Известно, что застройщик Елена Текиева и ее супруг – депутат Законодательного собрания Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ и связанные с ними структуры проявляют большой интерес к недостроенным и заброшенным зданиям в центре Владивостока. Несколько лет назад Текиева завершила строительство печально известного долгостроя на ул. Авроровской, 30. Что же касается завершения строительства объекта на ул. Комарова, 34, то пока конкретный срок нам не сообщили.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.