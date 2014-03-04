Строительством "Орлиного гнезда 2" на главной сопке Владивостока застройщики не ограничатся

В проекте компании – строительство многоэтажного жилого дома с муниципальным детским садом, кафе, видовой площадкой и объездной дорогой с ул. Гоголя до ул. Суханова. Вот только представленным проектом недовольно около 25 человек, из которых трое - депутаты Думы Владивостока.

Но, пока противники застройки натягивают «историческо-экологические» обоснование на свою личную заинтересованность, единственным, кто вывозит тонны мусора, бутылок и осколков с территории сопки, остается та самая ненавистная им компания-застройщик.

«Жилой дом с детским садом и кафе по Некрасовскому переулку, 17». Именно этот проект реализуется на Орлиной сопке. Однако название компании-застройщика ООО «Орлиное гнездо 2», похоже, «прилипло» и к будущему дому.

Впрочем, градостроительный совет Владивостока такое название комплекса совсем не смущает. Более того, совет, известный своим скептическим отношением к точечным застройкам во Владивостоке, уже одобрил проект очередного «Гнезда». Официально кафе с видовой площадкой жилым домом стало 26 декабря 2013 года. Проверку проектной документации вели, пока велась закладка фундамента кафе. В итоге градостроительный совет, специалисты администрации города, сотрудники четырех прокуратур и сейсмологи постановили: «дому быть».

Стоит заметить: строить еще одну жилую многоэтажку в том районе планировали еще во времена строительства первого комплекса на сопке по адресу Аксаковская, 1. Тогда план предусматривал создание небольшого комплекса из двух домов, но на тот момент территория под строительство была гораздо меньше и проект будущего дома на сопке отличался от нынешнего. Сегодня компании удалось арендовать соседний участок земли и расширить границы строительства.

Но перед тем, как начинать строительство, компании предстояло очистить всю территорию от обычного бытового мусора. Ведь Орлиная сопка на протяжении многих лет была излюбленной питейной для небогатых, но очень романтичных студентов. В итоге последствия таких прогулок в виде бутылок, банок и прочего мусора годами копились прямо на склонах сопки. Очищать городское «зеленое» достояние его активные защитники почему-то не спешили. Поэтому за уборку местности взялась все та же компания-застройщик и в кратчайшие сроки вывезла с территории два КАМАЗа мусора. Свалки не стало, что обрадовало одних и, наверное, расстроило других.

Ведь даже сегодня в самом центре развития жилищной цивилизации еще можно найти сторонников стабильного, пусть и некомфортного проживания в старых, но привычных малоэтажках. Таковые есть и на Орлиной сопке. Жалобы на условия жилья, отсутствие коммуникаций, канализации и благоустройства придомовой территории от них поступают регулярно. Вот только пока этими заявлениями жильцы таких домов в районе ул. Аксаковской только сотрясают воздух. Компания-застройщик предложила расселить жильцов. Но для этого необходимы законные основания, для получения которых нужно написать хотя бы одно заявление в администрацию города. В итоге воз и ныне там, а вместе с ним – уличные туалеты, содержимое которых уходит прямо в грунт, мусор и масса негатива в сторону тех, кто ищет хотя бы какие-то решения чужих проблем.

А ведь проблем компании-застройщику и без этого вполне хватает. Только закончилась работа с документами на строительство, а оппоненты уже нашли «обманутых дольщиков», которые «несколько лет не могут вселиться в свои квартиры». И все бы ничего, но в этой душещипательной истории есть один изъян: квартиры в «Орлином гнезде 2» даже не начали продавать, а сдача самого дома в эксплуатацию запланирована только на 2016 год. Поэтому с каждым таким «обманутым дольщиком» руководство компании готово общаться лично, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто же на самом деле обманул человека.

С 2003 года в собственности компании три участка - 5, 6 и 23 сотки. Первые выкупались у ЗАО «Орлиное гнездо», и третий, и самый большой, приобретался по праву аренды у компании «Флай». Все документы, которые прошли несколько прокурорских проверок и проверку департамента земельных отношений, можно запросить и просмотреть.

Сделать это могут и противники стройки, среди которых есть и буддистское общество «Алмазный путь». Их главный аргумент против строительства – нагорный парк, который должен был вырасти на этой территории и главной достопримечательностью которого должна была стать статуя Будды в человеческий рост. По проекту парк на сопке действительно должен был быть, но только выше точки строительства, в районе телевизионных вышек. Территория «Орлиного гнезда 2» под парк не предполагалась. Однако и тут застройщики попытались пойти навстречу и предложили агитаторам за проект построить парк своими силами. Ведь само по себе строительство жилого дома никак не затрагивает «Алмазный путь», находящийся на противоположной стороне дороги. В итоге спонсоров на озеленение территории среди горячо ратующих за парк буддистов так и не нашлось. Облагораживать территорию вокруг стройки компания планирует своими силами.

Сегодня в порядок приведены 60 соток земли. Вскоре на этой территории появится муниципальный детский сад, который компания передаст по договору администрации города, и благоустроенная территория с детскими игровыми площадками. В самом здании откроют оздоровительный спорткомплекс и минимаркет, пожалуй единственный на весь район, помимо легендарного павильона с излюбленным студентами недорогим хмельным напитком. Никуда не исчезнет и то самое кафе, которое так стремительно выросло в многоэтажный комплекс. Для него отведен последний этаж здания. На нем же впервые во Владивостоке в здании появится открытая для всех жителей города видовая площадка с обзором на 360 градусов. Застройщики обещают: все это будет доступно и обычным гражданам, которые захотят просто погулять на озелененном и облагороженном участке земли. Лаконично в пейзаж сопки впишут и многоярусную парковку для авто.

Ну а добраться до этого уголка можно будет не только со стороны ул. Гоголя, но и со стороны ул. Суханова. ООО «Орлиное гнездо» обязалось сделать объездную дорогу «Гоголя - Суханова», которая так популярна среди водителей, но так не привлекает потенциальных инвесторов. Проект межквартальной дороги уже согласован с администрацией города, и вскоре объезжать пробки в центре города водителям станет гораздо удобнее.

В проекте «Орлиного гнезда 2» заложено строительство 190 квартир, среди которых будут как однокомнатные от 48 кв. м, так и двухкомнатные от 98 кв. м. В одном подъезде будет сразу шесть лифтов: четыре для жильцов, один – в кафе и один – на панорамную площадку. Строительство дома планируют завершить к 2015 году, а сдать в эксплуатацию рассчитывают до конца 2016 года. На сегодняшний день продажу квартир-студий еще не начали, но более 70% будущего жилья уже стоит в очереди на покупку. Но жилые метры компания начнет продавать только тогда, когда начнется регистрация договоров. Судя по этим цифрам, сторонников у строительства жилого дома с прогулочной зоной гораздо больше, чем противников. Среди последних, в рядах которых замечены и некоторые политики Приморья, впрочем, тоже есть желающие изменить свою позицию за десяток-другой уютных метров с видом на Золотой Рог.