Во Владивостоке бизнесменам предлагают снести часть "Арбата"

В который уже раз приходится констатировать, что без решения земельной проблемы ни о каком развитии бизнеса во Владивостоке не может быть и речи

Идет ли речь о выделении земли для строительства жилья многодетной семьи или реализации бизнес-проекта, радужные перспективы вновь и вновь упираются в гектар, сотку или квадратный метр городского пространства. А точнее – в неурегулированность процедур, сроков и полномочий причастных к этому сложному делу ведомств, доставшуюся нам в наследство от прошлых нерыночных времен, а возможно, и рожденную уже в дни сегодняшние.

Но факт остается фактом: земельный вопрос испортил владивостокцев, как квартирный – москвичей. Не самым лучшим образом он сказывается и на внешнем виде нашего города. Пожалуй, каждый житель приведет свой перечень «недостроев», десятилетиями портящих если не его личную жизнь, то уж точно – окружающий пейзаж. Они наблюдаются и на возвышающихся над городом сопках, и в кварталах плотной жилой застройки, и в самом сердце исторического центра. Время от времени тот или иной становится объектом жарких споров дольщиков, инвесторов, строителей и прочих, причастных к тому или иному долгострою компаний, ведомств и лиц, которые заканчиваются или долгожданным его вводом или очередным периодом затишья, когда на стройплощадке работают лишь дождь и ветер.

С июня прошлого года объектом такого внимания надзорных органов и СМИ стало здание отеля «Арбат» в историческом центре Владивостока, которое было признано Фрунзенским судом незавершенным строительством. В связи с чем эксплуатация отеля, между прочим с успехом принимавшего высоких гостей саммита АТЭС-2012 и кинофестиваля «Меридианы Тихого», до момента получения разрешения на ввод в порядке, установленном законодательством РФ, запрещена.

Как пояснил «Золотому Рогу» представитель эксплуатировавшей до этого запрета здание компании ООО «Риелт-Комфорт» Станислав КУТОВОЙ, до запрета оказание гостиничных услуг велось с учетом всех требований законодательства, все заключения контролирующих органов позволяли здание эксплуатировать, были выполнены самые жесткие требования пожарной безопасности. Официальному вводу здания в эксплуатацию помешала неурегулированность вопроса с землей.

Эта проблема, по словам соинвестора строительства Бориса ПОЗДНЯКОВА, уходит корнями в десятилетнюю историю. Первая очередь нового апарт-отеля возводилась на официально выделенном под застройку земельном участке, вторая очередь (пристройка с незадымляемой лестницей) частично не вписывалась в выделенную территорию и на несколько десятков квадратных метров выходила на бесхозный пустырь между новым объектом и зданием надзорного органа, как выяснилось, позже оформленный соседями в бессрочное пользование.

Понятно, что, осуществляя большую стройку, инвесторы попытались урегулировать земельную проблему. И на каком-то этапе, по словам Бориса Позднякова, соседи даже отказались от этого права бессрочного пользования в пользу инвесторов отеля. А поскольку процедура документального оформления требует весьма длительных сроков, они приступили к финансовым довложениям в объект, не дожидаясь окончания этого процесса. Собственно говоря, практика эта для Владивостока вполне обычная. Насколько известно, земельный отвод под объекты саммита на Русском острове окончательно оформлялся уже тогда, когда корпуса были почти готовы к встрече гостей из стран АТЭС, а пафосные пятизвездные отели на Корабельной набережной и мысе Бурном были бы вряд ли заложены едва ли не до сегодняшнего дня, если бы операторы проекта ждали решения земельной проблемы до последнего квадратного метра.

На беду инвесторов отеля «Арбат» за время строительства у соседнего надзорного ведомства сменилось руководство, и прежние договоренности были полностью дезавуированы. Земля под уже выстроенной пристройкой была вновь оформлена в бессрочное пользование соседей. Сегодня, когда первая очередь отеля построена полностью, а вторая подходит к завершению, неурегулированность вопроса собственности на земельный участок привела к остановке строительных работ и приостановке деятельности отеля.

По словам представителя собственников нового здания, все попытки инвесторов стройки сесть с соседями за стол переговоров и решить земельную проблему в досудебном порядке не увенчались успехом.

– Сегодня вопрос стоит так: выполните постановление суда – снесите пристройку, и лишь после этого возможен разговор о переоформлении земельного участка площадью 65 квадратных метров, – поясняет ситуацию Борис Поздняков. – А потом вы вновь возведете пристройку, введете здание в эксплуатацию и поселите сюда людей. Но стоимость всей этой процедуры, по нашим подсчетам, по меньшей мере, миллион долларов.

Даже если исходить из посыла, что инвесторы допустили ошибку, начав строительство на неурегулированном земельном участке, не слишком ли это дорогая цена для ее устранения? Особенно в нынешней ситуации, когда на всех уровнях идет так много разговоров о привлечении в край инвестиций. Вот они, живые инвестиции, вот – реальные рабочие места и налоги в региональную казну. Пока, к сожалению, потенциальные, ведь отель не введен в эксплуатацию.

Впрочем, бизнесмены, реализующие во Владивостоке далеко не единственный проект, считают этот факт частным, но подтверждающим сложившуюся практику и культуру общения чиновников среднего уровня и представителей различных надзорных и контролирующих органов с местным бизнесом. Суть ее, по мнению предпринимателей, состоит в том, что чиновники ищут законные основания отказать бизнесмену в чем-то, вместо того чтобы искать законные основания ему помочь.

Почему так происходит? На этот вопрос у одного из бизнес-консультантов, сотрудничающих с инвесторами отеля «Арбат», сложился вполне конкретный причинный ряд:

– Во-первых, для того, чтобы принять какое-то решение и пойти навстречу бизнесу, у чиновника масса препятствий. И самое главное – его могут обвинить в коррупции. Он решит вопрос в пользу бизнесмена, а начальник ему скажет «Тебе что, занесли?»

Взяв на себя ответственность за какое-то решение, чиновник рискует, потому что в результате этого решения может что-то получиться не так, что-то кому-то не понравится (начальнику, мэру, губернатору и еще кому-то гипотетическому).

Во-вторых, чтобы какой-то вопрос разрешить, нужно в него погружаться, серьезным образом исследовать, а это, как правило, большой труд. Отказать гораздо легче, порой по весьма формальным причинам: подписи недостает или какой-то «запятой».

Но это, так сказать, философские выкладки по поводу существующего положения вещей, которые кто-то может поддержать, а кто-то оспорить. А между тем инвесторам незавершенной стройки сейчас не до философствований. Они ищут законный выход из этой почти патовой ситуации.

По мнению Бориса Позднякова, он может быть найден только в продолжении переговоров, в поиске возможного компромисса:

– Мы хотим только одного - диалога с надзирающим органом, чтобы проблема была решена, на законных основаниях, публично, вбелую, вместе с нами и в интересах города.

А чтобы избежать тех потенциальных обвинений, о которых шла речь чуть выше, переговорная площадка представителей власти, надзирающих органов и бизнеса может быть самого высокого уровня. Для пользы дела она, по мнению приморских бизнесменов, должна быть взята под контроль представителя президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА, ведь по большому счету конструктивный диалог власти и бизнеса непосредственно cвязан с привлечением в регион местных, внутренних инвестиций.

«Золотой Рог», детально не вдаваясь в суть причин, породивших конкретный спор хозяйствующих субъектов, также убежден в пользе такого диалога, как и в том, что у нас все-таки есть чиновники и иные уполномоченные властью лица, готовые на законных основаниях помогать бизнесу. Именно поэтому данный материал увидел свет. Надеемся, что с их помощью, закона и здравого смысла набор слов, определяющих суть ситуации: «Помочь нельзя сносить» - уже в скором времени можно будет прочитать совершенно определенно: «Помочь. Нельзя сносить».

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Р.S. Документами, подтверждающими высказанную точку зрения, инвесторы отеля «Арбат» располагают в полном объеме.