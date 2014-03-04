Как Владивосток за двумя "Хаяттами" погнался…

За все время экскурсии по «Хаяттам» корреспонденту «Золотого Рога» не удалось увидеть ни одного строителя

Строительство двух гостиниц уровня «пять звезд» во Владивостоке началось еще в 2009 году. Предполагалось, что за два года на них будут выполнены все общестроительные работы, а еще через полгода, к саммиту АТЭС 2012 года, эти объекты смогут подготовиться к приему гостей города. Кстати, на официальном сайте саммита было отмечено, что сроки этого строительства - 2010-2011 годы. И его общая сметная стоимость тогда оценивалась в 7,52 млрд рублей.

Сроки были реальные. Деньги - тоже. Причем решено было строить за счет краевого бюджета. Но к саммиту ввести и подготовить гостиницы к эксплуатации не удалось. С тех пор времени прошло уже в два раза больше, чем требовалось, и денег потрачено тоже заметно больше - около 13 млрд рублей, в т.ч. 8,1 млрд за счет средств краевого бюджета. При этом строительная готовность обоих объектов на сегодня оценивается одинаково - около 80%.





Предполагается, что для завершения строительства гостиницы «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» потребуется еще 1,4 млрд рублей, а на «Хаятт Владивосток Бурный» - 1,6 млрд. Ввод в строй первого, если все будет хорошо, станет возможен к концу этого года. И еще около полугода потребуется на ту же подготовку к приему клиентов. Что касается второй гостиницы, то ее планируется завершать уже после того, как до ума будет доведена первая. Вероятно, она сможет принять гостей летом 2016 года, на четыре года позже, чем хотели.

На минувшей неделе впервые с начала строительства гостиниц их показали журналистам и депутатам Законодательного Собрания края. Это потребовалось для того, чтобы придать ему больше открытости и убедить в необходимости приложить новые усилия для завершения начатого дела. То есть одобрить очередные бюджетные расходы на эти объекты. В результате несколько дней тому назад на сессии краевого парламента на достройку гостиниц из краевой казны решено было выделить еще 400 млн рублей. Но главная надежда - на Банк Москвы с его кредитами.

Показывали объект ответственный за строительную отрасль края вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ, руководитель департамента градостроительства администрации края Олег ЕЖОВ и представители застройщика.





Главное впечатление: за все время экскурсии не удалось увидеть ни одного работающего строителя. И еще - будто они только что вышли. То ли покурить, то ли пообедать. На стройке - ни крика, ни стука, ни работающих механизмов. И если бы не посетители, то - мертвая тишина.

Однако уже на этой неделе на «Хаятт Ридженси - Золотой Рог» планируется вернуть около 50 рабочих. Затем их количество может быть доведено до 150. Всего их на два объекта требуется около 500, да и то не одновременно, а по графику. Соответственно, на одну гостиницу достаточно половины этой численности. А завершать в первую очередь именно ее решено, потому что чисто технологически ряд работ, прерванных здесь, требует срочного продолжения. Хотя проще и спокойнее было бы достраивать гостиницу на мысе Бурном, которая выглядит более завершенной. В номера уже заброшена мебель, которую можно собирать.

Вице-губернатор отметил, что, конечно, оптимальнее было бы продолжать работы на обеих гостиницах одновременно. Содержание законсервированного объекта и затем возврат на него строителей - это всегда дополнительные расходы. Однако средств для такой одновременной достройки «двух зайцев» нет, хотя еще делаются попытки убедить банк попробовать совершить финансовый подвиг.





Можно, наверное, обойтись и без такого экстрима, потому что даже на этой стадии строительной готовности есть возможность продать гостиницы зарубежным компаниям, проявляющим к ним какой-то интерес, и этим сбросить на других груз ответственности за «зажигание звезд». Но продать их достроенными - представляется выгоднее.

Выгода, прежде всего, в том, что в бюджет края вернутся работавшие на стройке деньги налогоплательщиков. Кстати, этих денег сегодня было бы достаточно, например, чтобы построить по установленной для нашего региона рыночной цене около 200 тыс. кв. метров жилья, в котором поселить около 8 тыс. человек - хоть по целевым программам, хоть в виде доходных домов. В прошлом году оператор стройки ОАО «Наш дом - Приморье» оценивало стоимость двух пятизвездочных гостиниц в целом в 440 млн евро. По нынешнему курсу это примерно 21,7 млрд рублей. Правда, твердой уверенности, что желающие иностранцы купят их по этой цене или даже дороже, нет. Скорее наоборот - дешевле. Особенно учитывая, что цена сбивается тем, что утверждается, будто приморские «Хаятты» смогут окупиться разве что за полвека. Это при том, что, считаю уместным процитировать http://www.allmobilebook.ru/nedvij/hotel2.html: «Средние сроки окупаемости для отелей «5 звезд» - 10 лет, «4 звезды» - от 8 до 10 лет, «3 звезды» - 7-8 лет. Доходность также зависит от объемов строительства и инвестиций».

Если вернуться к экскурсии по «Хаяттам», то, конечно, удручает, что многие строительные работы остановились на «взлете», на этапах, когда ранее было принято «штурмовать» объекты без остановок, какие бы трудности у строителей ни имелись. Это при том, что из всех прежних, как сами строители считают, на стройках осталась только одна проблема - нехватка денег. Все остальное решаемо.

Чисто визуально почему-то не удивила роскошь этих зданий. Возможно, из-за незавершенности отделки и какой-то показной простоты материалов. Та отделка, что уже готова, кажется вполне обычной. Хотя о люстрах во входной части «Бурного», даже закрытых пленкой, действительно можно говорить, что это будет красиво. Почему-то не взволновали просторный «президентский номер» и оригинальная отделка «под золото» стен дворца бракосочетаний в «Ридженси». Впрочем, за кажущейся простотой, наверное, скрываются действительно уникальные вещи, которые нам представится возможность увидеть при новых посещениях «Хаяттов». А что они будут - это нам было железно обещано.