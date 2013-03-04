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Во Владивостоке ВМТП в рамках создания "единого стивидора" намерен присоединить ВКТ
Совет директоров ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) 5 марта рассмотрит вопрос о реорганизации компании в форме присоединения к ней ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ).Совет директоров также планирует определить цену выкупа одной обыкновенной ОАО "ВМТП" в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об АО", утвердить договор о присоединении ЗАО "ВКТ" к ОАО "ВМТП", а также порядок и условия конвертации обыкновенных акций ЗАО "ВКТ" в обыкновенные акции ОАО "ВМТП".
Кроме того, совет директоров планирует утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении реорганизации.
Решение о создании на базе ОАО "ВМТП" "единого стивидора" было принято руководством транспортной группы FESCO в январе 2012 года. Реализация проекта началась во II квартале 2012 года.
Мероприятия, проводимые в рамках создания "единого стивидора" во Владивостокском морском торговом порту предусматривают объедение в одном юридическом лице - ОАО "ВМТП", компаний-участников единого технологического процесса переработки грузов и перевод их трудовых коллективов в штат ОАО "ВМТП".
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Уставный капитал АО "ВМТП" составляет 176 млн 731 тыс. 311,3 рубля, он разделен на 1 млрд 767 млн 313 тыс. 113 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. ООО "М-Порт" (Москва) принадлежит 95,6% акций АО "ВМТП".
ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал" работает на территории Владивостокского морского торгового порта.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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