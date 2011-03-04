Тамара Вавилова: Чтоб на устах и в душах моих гостей был Чехов

Её знают тысячи людей – от иностранных дипломатов до студентов с копеечным кошельком. Её бизнес – визитная карточка города…

По сути своей и народной популярности Тамара ВАВИЛОВА – глава гостинично-ресторанного комплекса «Ностальгия», давно и заслуженно, пусть пока негласно почетный гражданин Владивостока. А день рождения её – Восьмое Марта. И попробуйте ей сказать, что это старорежимный праздник феминисток. Опрятная, ласковая, приветливая, всегда ровная, щедрая и великодушная – Тамара само воплощение женственности. Мы-то, бабы, знаем, что «счастье живет на кухне». Так говорят французы… Они знают, что говорят…

«Сладкая женщина»... Проще всего было бы автору предложить такой заголовок к очерку о человеке, чье имя и профессия в бизнесе Владивостока ассоциируются с эндорфинами, простым слогом говоря – с гормонами счастья… Углеводы… Святое дело… Сладость и сласть…

Но наша героиня в самом деле редкий, гармоничный человек, у которого никогда не было и нет врагов. Человек, к которому хочется прислониться... Вот поле такое…

Вообще-то мы с ней однокурсницы. И в первой же поездке на колхозную картошку Тома дала нам знак: «Самое дорогое удовольствие – доставлять удовольствие другим» (Жан де Лабрюйер). Она была у нас поваром и ухитрялась в полуголодные годы в полевых условиях варить вкуснейшие щи из топора. Мы ждали её приезда на поле с волчьим восторгом: «Щас спою». В смысле поем… Потом посплю и снова в поле, а вечером…

А вечером Тома нам нажарит картошки, с лучком и укропом, привезет бидон молока. Приготовит грелку маменькиной дочке на печень, Танюшке заварит траву от горла, постирает Вове Шумкину польские джинсы - единственные фирменные на весь курс. Утрет слезы Наташке, скучающей по жениху… Прогонит пучком полыни мух и комаров из нашего жилища, посчитает всех по головам перед сном… Оно ей было надо?

Кто ж мог догадаться, что с нами рядом совсем не будущий филолог, что старославянский, основы языкознания и система силлабо-тонического стихосложения – лишь база её знаний, а история отечественной и зарубежной литературы – основа её мировоззрения.

Она и первый свой ресторан назвала «Ностальгией», вкладывая в это не расхожий ныне смысл, а тот, что используют филологи: не «тоска по прошлому», а «тоска по Родине». Так и только так.

Ибо в её представлении Россия - православие, самодержавие, народность. В её ресторане сейчас на главном месте – портреты императорской семьи. И своим нехитрым, но таким важным и необходимым профессиональным делом – приготовлением вкусной еды - она старается приносить людям радость… Стала пионером Дальнего Востока в этом бизнесе и держит марку до сих пор: разве вы не ели пирожки, фаршированные блинчики, вареники, наконец, судака в соусе вкуснее, чем в «Ностальгии»? А «Вишневый сад»?

«О, сад мой! После ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы не покинули тебя…»… Конечно, я хотела, чтоб на устах и в душах моих гостей был Чехов, - смеется Тамара. - И удалось… Разве не так?».

Конечно, правда… Ибо Тамара вам предлагает не только и не столько щи и расстегаи, сколько обстановку, в которой вы себя чувствуете человеком - самодостаточным, образованным, воспитанным на российской культуре, желанным гостем, интересным собеседником. И наблюдателем… Словом, вы снимаете гоголевскую шинель и понимаете, что вы, простите, не быдло из заплеванного автобуса, а личность, которая с упоением сейчас будет слушать Листа, а на коленях ваших будут лежать накрахмаленные салфетки…

Александр Брюханов, директор Приморской публичной библиотеки имени А.Горького, однокурсник:

- Тамара внесла в понятие «бизнес» гуманитарное содержание. Сделала его сердечным, теплым. Она поддерживает творческий мир, меценатствуя на старый манер. Её арт-галерея называется «Ностальгия», сеть кондитерских – «Вишневый сад», а самая посещаемая кондитерская во Владивостоке носит позаимствованное у Чехова название «Душечка». Тамара и сама в жизни – душечка…. В смысле – душевная, добрая, прелестная, очень-очень русская…

…Она мечтает о театре старого костюма. Держит целую мастерскую. Историк моды Александр ВАСИЛЬЕВ назвал шитье её мастериц искуснейшим рукоделием…

Тамары на все хватает. Она стала частью нашей духовной среды. От её галерей, кондитерских, вернисажей на траве, живых концертов, которые устраиваются на открытом воздухе в её усадьбе Вавилово веет давним, незабытым, чеховским….

…И все-таки в чем секрет успеха бизнеса Тамары Вавиловой, которая начинала его ещё в конце 80-х, когда страшно было подумать о законах, о правилах игры в бизнесе, о компромиссах…

Владимир ДИКУН, генеральный директор компании «Центро-Сервис» (обеспечение систем безопасности):

- Я Тамару позиционирую с трех главных сторон. Она не просто привлекательная женщина… Она - необыкновенная женщина. Второе – она глубоко нравственный и, подчеркну, честный человек. И третье - Тамара замечательный и грамотный организатор производственного процесса. Сложите всё, возведите в степень и узнайте, почему её иностранные дипломатические ведомства называют Человеком года, а владивостокцы и гости Владивостока хорошо знают дорогу в её кафе, кондитерские, рестораны и в домашний отель.

Евгений БИРЮКОВ, предприниматель:

- Безупречность и честность в жизни и в профессии, исключительная порядочность и сострадание к простому человеку, стремление привнести в обыденность нашего существования значимость и чувство самоуважения. Все эти качества Тамары Григорьевны позволили сделать её бизнес элитарным. Ну, вы ведь знаете и о её благотворительных акциях, просветительских концертах, уникальной коллекции костюмов, выставках, экспозициях. Это и есть реставрация истинно российских традиций предпринимательства, просвещения, благотворительности. Я рад, что уже 20 лет этот человек – друг моей семьи….

- А знаешь ли ты, что такое голод? - буквально вчера спросила меня, маменькину дочку в студенчестве и свою сокурсницу, Тамара Вавилова. - Знаешь ли ты как жить студентке на вдовью мамину зарплату в 100 рублей плюс стипендия, плюс две сестры, плюс муж-студент и дочка, на втором курсе родившаяся… Знаешь, как рис варить на гидрожире по рубль шестьдесят… С томатной пастой и жареным луком? Чтоб пальчики оближешь! Потому и стараюсь сейчас, чтоб люди ели досыта. Чтоб и гость-олигарх ушел довольный, а влюблённый студент с однокурсницей из кондитерской – сытым и счастливым. И иностранные гости чтоб возвращались из ресторана, словно из театра…

Что там говорить… Несколько лет назад я пригласила в «Ностальгию» двух своих школьных учительниц. Без всякого, естественно, уведомления. Оформили заказ, сидим, трещим. Подходит хозяйка: «Я – Тамара Вавилова… Спасибо, что пришли»… и наговорила столько замечательных слов об авторе, торжественно благодаря представленных ей учителей, что я раздулась от гордости, как рыба морская, а мои англичанка и физичка ушли из ресторана победительницами: «А то!!!»….

Юнна, дочь:

- Самый первый признак состоятельности нашей семьи – мамин запах копеечных польских духов в синем флаконе «Пани Валевска...». «Клима» были для богатых… Но для меня тот старинный запах – звонок из прошлого: царапайся из бедности… Помни всё… Как же мне повезло с матерью…. Мамочка….

Вот, в сущности, кратко о человеке, которого знает весь Дальний Восток, ближнее и дальнее зарубежье. Тамара Вавилова при желании могла бы заняться и металлургической промышленностью, и торговлей нефтью, и банковским делом: талантливый человек талантлив во всем… При её кристальной честности она преуспела бы везде… В нормальном государстве… Но она заняла свою нишу и уютно себя чувствует в ней… Среди людей, ей приятных.

Я доедала Томины вареники, когда спустилась в гостиную её гостья: «Здравствуйте, вы однокурсница Тамары Григорьевны? Правда? Какая же она у вас умница и молодец… Интервью через несколько дней? Сейчас я еду в Партизанск… Потом в Находку… Какие у вас собираются залы! Мне так приятно… Вчера дисков не хватило. До встречи, дорогая…» (Занавес. Немая сцена для автора).

Тамара отправилась провожать… Эдиту ПЬЕХУ к машине. А я, восхищенная неземной красотой гостьи, её скромностью, деликатностью, элегантным юмором, нежностью её объятья и восхитительным достоинством хозяйки дома, полушептала себе давно знакомое и заветное: «А жизнь продолжается, а жизнь продолжается…».

«О сад мой! После ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы не покинули тебя (А.Чехов. «Вишневый сад»).