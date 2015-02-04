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Во Владивостоке офисов уже больше, чем нужно бизнесу

04 Февраля 2015, 16:15 | Владивосток

Снижение деловой активности во Владивостоке при растущем предложении офисных помещений продолжает уменьшать ставки и доходность аренды в этом сегменте недвижимости, пишет деловая газета "Золотой Рог".

По данным ООО «Индустрия-Р», если в 3-м квартале прошлого года средняя ставка аренды за 1 кв. м офисных помещений в административно-офисных зданиях города составляла 978 рублей, то в 4-м квартале – уже 930 рублей. При этом в 4-м квартале в офисных центрах квадрат помещений для арендаторов был на 7,6% выше, чем в среднем по предлагаемым офисным помещениям города, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По итогам последнего квартала неожиданно самой высокой ставка аренды была в здании по ул. Бестужева, 24а – 1,5 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц. Второе место - здание на ул. Пологой, 3а – 1,4 тыс. рублей. На третьем месте БЦ «Игнат» на пр-кте Красного Знамени, 3 и здание по Краснознаменному переулку, 5а - по 1,350 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на рынке явно демпингует Fresh Plaza, который предлагает среднюю ставку 1,050 тыс. рублей в месяц. На большее рассчитывают не менее десятка офисных центров, даже уступающих ему по уровню комфорта и расположению.

Для тех арендаторов, которые стремятся арендовать скромные, недорогие помещения, наиболее выгодно было в 4-м квартале 2014 года арендовать помещения в здании на ул. Крылова, 58 - всего по 500 рублей за 1 кв. метр в месяц. По 590 рублей квадрат предлагали в здании на ул. Посадской, 20, три офисных здания предлагали помещения по 600 рублей.

Хотя в 1-м квартале нового года большинство арендодателей обычно серьезно пересматривают ставки аренды, эксперты полагают, что сильная конкуренция на рынке офисных помещений не может привести к их необоснованному росту, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Виктор КУДИНОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: индустрия-р  аренда  кризис 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕ19:50, 06.02.2015#

    Спасибо Владимиру Николаеву за многоярусную парковку рядом с мэрией .

  • ВВВ19:51, 06.02.2015#

    Спасибо Владимиру Николаеву за многоярусную парковку рядом с мэрией .

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