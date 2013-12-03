Владивосток обречен на небоскребы

Появление во Владивостоке вантовых мостов задает новый масштаб объектам, которые предполагается строить уже в ближайшем будущем

В развитии современного города зачастую присутствуют стереотипы, которые мешают его динамичному и качественному росту. Есть они и у Владивостока. И благо, что они постепенно преодолеваются и этим открывают новые возможности. Наиболее ярко это можно видеть по таким двум «камням преткновения», как застройка вершин сопок и ограничения высотного домостроения.

Как быть с сопками?

Сопки делают виды Владивостока оригинальными, украшают их. И эта особенность в какой-то степени заморозила развитие его застройки в отдельных точках, которые есть боязнь испортить несуразными постройками. Долгое время предполагалось, что крупные объекты нарушат соотношение и сложившуюся гармонию настроенных на склонах небольших зданий и невысоких сопок. Долгое время предлагалось сохранять отдельные городские вершины свободными от застройки, исключая устройство на них видовых площадок.

Однако похоже, что отношение к этому вопросу специалистов в последнее время серьезно поменялось. Толчком к этому стало обсуждение проекта нового высотного дома по Некрасовскому переулку,17 на сопке Орлиное Гнездо и реальность того, что новое строительство все ближе подбирается к ее вершине. В принципе, такое строительство не получило каких-либо серьезных возражений и будет продолжено.

Если принципиально, то время давно показало, что опасность «порчи сопок» несколько надумана. Практика отмечает, что домом сопку не испортишь. Вообще, общепринята мировая практика - строить на возвышенностях замки, крепости и пр. украшающие местность объекты. Поэтому исключение природных высот города для его застройки - это в какой-то мере глупость.

Кстати, наши владивостокские сопки в этом отношении уже давно не «священные коровы»: в разные годы их верхние точки осваивались. Начиная с 1960-х гг. микрорайоны и улицы практически беспрепятственно начали выходить на гребни и вершины владивостокских сопок, придавая части их определенную «столообразность» - на Чуркине, в районе ул. Шилкинской, Сабанеева и пр. В других случаях «выравнивания» удалось несколько избежать: на «Заре» в районе ул. Чкалова-Магнитогорской, в районах бухты Тихой, Корейской слободы и пр.

Кстати, оригинальная застройка возвышенности бывшей Корейской слободы панельными домами в 5, 9,12 и16 этажей в районе Первой Речки была удостоена премии Совмина СССР в области строительства в 1972 году. Этот успех тогда вместе со строителями разделили и специалисты института ЦНИИЭПжилища, которые проектировали этот район. В новой истории города по замыслу этого коллектива, в частности, был построен современный комплекс зданий ДВФУ на о. Русском.

В прошлом проектировщики не стали покушаться на вершину этой первореченской возвышенности, оставив там в покое доживать свою жизнь частный сектор. Тем не менее эта высота продолжала манить застройщиков. Относительно недавно ее даже начали готовить под строительство нового, более высокого, комплекса зданий в районе ул. Союзной-Томской московские инвесторы. Кризис 2008 года и изменение планов застройщика временно остановили начало осуществления проекта, но строительство когда-то все-таки возьмет здесь реванш и сформирует новый силуэт застройки.

В прошлом имелись определенные споры о том, насколько уместно строить новое малоэтажное жилье, например, на Алексеевской сопке, Тигровой, Буссе, выше Проспекта Красоты и пр. Но, большей частью застроив эти точки, город новыми зданиями не испортили.

Конечно, рано или поздно очередь обязательно должна была дойти и до южного склона Орлиной сопки. И она дошла. Уже более 10 лет назад. Жаль только, что к «старту» в отношении этой точки не созрел какой-то общий замысел, который мог бы постепенно воплощаться. Интуиция в отношении каждого отдельно разрешенного объекта - это хорошо, но ведь признано, что мы должны заниматься не точечной, а именно комплексной застройкой и реиновацией городских территорий. Сегодня эта застройка ведется отдельными проектами, все еще не позволяющими представить того, какой эта вершина станет после завершения ее штурма. Видимо, все будет зависеть от того, насколько удачно в нем будет поставлена «последняя точка».

Можно отметить, что жизнь на высоких точках, кроме более чистого воздуха и обзорных видов, имеет и некоторые минусы - она несколько дороже из-за повышенных затрат на строительство и эксплуатацию, здесь сильнее ветра, есть опасность «поскользнуться и долго катиться вниз», здесь собственникам грозит более высокое налогообложение и т.д. То есть не все однозначно хорошо. Но на это строительство есть спрос, и инвесторы, несмотря на повышенные затраты, находят освоение сопок достаточно выгодным. Они готовы строить на них оригинальные здания, которые могут сделать Владивосток еще более красивым и привлекательным. А особенности рельефа позволяют достигать здесь больших высот, даже не поднимаясь выше 25-30 этажей.

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК считает, что новые здания, которые сегодня строятся на наших сопках, оставляют «просветы» и не могут полностью вытеснить природную составляющую владивостокского ландшафта. Зато с их строительством эффективность использования самых ценных участков городской территории значительно вырастает.

Вероятно, такой подход в освоении сопок может быть закреплен и в новом генплане города, работу над которым предполагается начать в следующем году.

Замершая высотность

Конечно, Владивостоку здорово повезло, что многие, даже невысокие, жилые дома, находящиеся на относительно невысоких местах, имеют хорошие виды из окон. И их жители ради этих видов готовы идти на любые протесты против нового строительства высоток, способные лишить их этого удовольствия. Но надо понимать, что морально и физически стареющее жилье просто обязано уступать место новому, уходить на задний план. И шантаж десятков семей полубарака или хрущевки против строительства нового здания часто неуместен, когда речь идет о том, что новым строительством будут улучшены условия жизни сотен семей.

Архитектор Валерий МООР высказал мнение, что появление во Владивостоке вантовых мостов с самыми высокими в мире пилонами теперь задает новый масштаб объектам, которые предполагается строить уже в ближайшем будущем. То есть уместно предлагать здания побольше и повыше. И если условия позволяют, то инициаторы строительства могут рассчитывать на его одобрение.

К сожалению, рост высотности Владивостока пока с трудом пробивает себе дорогу. Он даже искусственно сдерживается. Например, застройщик ЖК «Аквамарин» изначально планировал строительство более высоких зданий, чем те, которые ему были окончательно согласованы. Причины вроде бы убедительные - нехватка социалки, слишком резкий контраст с соседними зданиями и пр., но все равно жаль инвестора, который настраивался на большее, а ему отказали. Вероятно, это и одна из причин, что строительство комплекса так и не вышло на планировавшиеся темпы и сроки.

Городская молва приписывает первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ авторство «сдержанной» этажности нового жилого района Владивостока «Патрокл». Он вроде бы сказал, что здесь не стоит строить высоких зданий. Притом что застройщику значительно выгоднее возводить в этом месте, скажем, несколько групп небоскребов, а не скромные 17-этажки и здания помельче. Но возразить вице-премьеру, по этой городской легенде, опять же, вроде бы никто не смог.

Наверное, не очень логично и сохранение «табу» высотного строительства вдоль ул. Маковского, где, как считал бывший губернатор, нежелательно строить дома выше «леса стоячего». Группы высотных домов (даже небоскребов) вдоль Амурского залива могут сформировать оригинальный новый морской фасад города со стороны нового в него въезда по федеральной трассе через Де-Фриз. «Разведочное» строительство повышенной этажности здесь уже хорошо заметно. Это группа домов в районе Седанки, новые здания на повороте к Шаморе, квартал «Тихоокеанский». Тенденция понятна. Вопрос - успеет ли город придать этому строительству правильный вектор.

Крупный современный город, центр растущего мегаполиса, просто немыслим без групп небоскребов. И если не препятствовать, то этот пробел будет быстро устранен.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.