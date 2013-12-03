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Во Владивостоке "Ростелеком" открыл обновленный Центр продаж и сервиса
3 декабря во Владивостоке открылся первый в Приморском крае обновленный Центр продаж и сервиса (ЦПС) ОАО «Ростелеком» по адресу: Океанский проспект, 24.
В открытии Центра приняли участие глава города Владивостока Игорь Пушкарев, директор Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Алексей Щуров и директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
В обновленном офисе компании, выдержанном в имиджевой расцветке, использован принцип зонирования, ориентированный на эффективное обслуживание абонентов компании.
«Открытие монобрендового Центра нового формата это еще один шаг в развитии отношений между компанией и ее клиентами. Концепция обновленного офиса заключается в реализации всего спектра общения с клиентом в едином пространстве. ЦПС оказывает комплексные услуги: от формирования потребности и подписания договора, до дальнейшего сервисного обслуживания, - отметил в своем выступлении Руслан Кучкарович Тулаганов. - Подобные центры на днях откроются также в Арсеньеве и Уссурийске».
Благодаря оснащению современной техникой и системой электронной очереди, значительно сокращено время обслуживания.
Кроме того, 3 декабря в крупнейших городах страны были проведены церемонии награждения самых лояльных и активных пользователей услуги «Интерактивного ТВ» по факту подключения 2 миллионов семей к данной услуге по всей России. Во Владивостоке клиенты данной услуги были награждены в торжественной обстановке рамках открытия нового ЦПС.
В Приморье в число наиболее лояльных клиентов вошли: Скороходова Ольга Николаевна, Лялина Надежда Викторовна, Порошина Анна Вячеславовна, Яцюк Константин Яковлевич, Прохорова Анна Александровна, Бехтольд Наталья Владимировна, Керешун Галина Иосифовна, Пахомова Елена Анатольевна. Победители стали обладателями годовой подписки на услуги «Управление просмотром» и «Караоке», а также получили ТВ-приставки и видеосендеры (оборудование, позволяющее раздавать ТВ-сигнал в квартире без проводов).
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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