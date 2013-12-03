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Бренд "Южная Африка" пришел во Владивосток
3-6 декабря впервые во Владивостоке пройдет российско-южноафриканский торгово-выставочный форум. Его главной темой станет расширение присутствия южноафриканских компаний в Приморском крае.
В рамках мероприятия, которое проходит в России вот уже шестой год подряд, состоится семинар на тему «Южная Африка: торговые и инвестиционные возможности», а также встречи представителей деловых кругов ЮАР и Приморского края. Встреча пройдет в отеле «Хендэ».
В качестве принимающей стороны форума выступает посольство Южной Африки в России совместно с почетным консулом ЮАР во Владивостоке, а организатором стало Министерство торговли и промышленности ЮАР. В нем примут участие около 20 компаний из Южной Африки.
Широкое присутствие на форуме компаний добывающей и сельскохозяйственной отраслей свидетельствует об увеличении двусторонней торговли между Россией и ЮАР.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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