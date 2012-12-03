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Во Владивостоке названы победители конкурса среди предприятий, производящих безалкогольные напитки и пиво
ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря, ZRPRESS. В краевом центре Приморья подвели итоги городского конкурса «Лучший товар Владивостока в 2012 году» средипредприятий, производящих безалкогольные напитки и пиво.
Заявки на участие подали три предприятия – ООО «Торин и Ко», ЗАО «Ливония» и ЗАО «САБМиллерРУС», которые представили негазированную воду, безалкогольные напитки и пиво.
Как отметили в управлении торговли и услуг администрации города, конкурс проводится с целью пропаганды достижений товаропроизводителей Владивостока в производстве и реализации потребительских товаров. По условиям, представленные к участию в конкурсе товары должны быть произведены на предприятиях Владивостокского городского округа, реализовываться через розничную торговую сеть не менее трех месяцев, предшествующих проведению конкурса. Кроме того, товар не должен иметь замечаний по качеству от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Управления Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации».
Перед конкурсной комиссией, в состав которой вошли начальник управления торговли и услуг администрации Владивостока Ольга Волошина, главный специалист, эксперт по сертификации услуг общественного питания учебно-научно-технического комплекса сертификации и проблем качества ДВФУ Ирина Сирота, начальник отдела организации экспертиз и методического обеспечения Приморской торгово-промышленной палаты Наталья Тивоненко, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Ирина Савченко и другие, стояла задача оценить представленные товары по ряду критериев.
Так, члены комиссии обратили внимание на соответствие органолептических показателей (внешний вид, вкус, запах, цвет), уровень потребительских свойств товара в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, представленными на рынке Владивостока, отсутствие или наличие претензий к качеству товара со стороны потребителей, эстетические свойства, дизайн (отображение отечественной специфики и символики в образе представленного товара), соблюдение требований маркировки, географию продаж и на многое другое.
В результате органолептической оценки образцов и экспертизы представленных документов победителями городского конкурса «Лучший товар Владивостока в 2012 году» среди предприятий, производящих безалкогольные напитки и пивоназваны следующие товары:
- Напиток безалкогольный среднегазированный «Буратино» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Напиток безалкогольный среднегазированный «Лимонад» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Напиток безалкогольный среднегазированный «Дюшес» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Напиток безалкогольный среднегазированный «Крем-Сода» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Пиво «Торин Светлое Премиум» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Пиво «Торин Темное» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Пиво «Торин Портер Темное» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Пиво «Торин Светлое Янтарное» 0,5 л, ООО «Торин и Ко»;
- Вода питьевая умягченная «Ливония» газированная 1,5 л, ЗАО «Ливония»;
- Вода питьевая умягченная «Ливония» негазированная 1,5 л, ЗАО «Ливония»;
- Пиво светлое «Студеное» 1,5 л, ЗАО «САБМиллерРУС»;
- Пиво светлое «Жигулевское» 1,5 л, ЗАО «САБМиллерРУС».
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