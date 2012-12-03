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Бизнес-консультанты Дальнего Востока объединились в ассоциацию
23 октября во Владивостоке состоялась Первая Дальневосточная конференция бизнес-консультантов. Она собрала более 60 консультантов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Чтобы двигаться дальше, необходимо налаживать партнерские отношения между консультантами, объединять компетенции и усилия для выполнения крупных проектов. Конференция прошла при финансовой поддержке японского правительства через Программу БАС ЕБРР (Программа Европейского банка реконструкции и развития по продвижению консалтинга на Дальнем Востоке).
«Ассоциацию создавать совершенно необходимо, - считает Евгений ТУШКИН, член Национального института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ). - Более того, не за горами время, когда в государственное управление консультант сможет войти только в случае, если он будет членом профессионального объединения. Потребность в консультантах сегодня очень большая. Но она пока неосознаваемая».
«Вступление в ассоциацию для меня - это инвестиции в отношения, - говорит директор консалтинговой компании «Сфинкс» (Арсеньев) Михаил СОБОЛЕВ. - Мы редко встречаемся и общаемся. Но та информация, которую черпаешь в общении с коллегами, приносит очень большую отдачу. Даже сегодняшнее мероприятие обогатило меня настолько, что теперь я знаю 26 направлений, в которых можно двигаться и в которых можно заработать деньги».
Объединение в профессиональные ассоциации сегодня становится одной из главных тенденций рынка. В ассоциации на Дальнем Востоке уже объединились маркетологи, рестораторы и отельеры, представители малого бизнеса. Свои площадки для профессионального общения имеют специалисты по работе с персоналом. Теперь для решения общих для всех профессиональных задач на Дальнем Востоке появилась Ассоциация бизнес-консультантов.
«Мы долго обсуждали, а нужна ли рынку профессиональная ассоциация, дорос ли он до нее, - говорит президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, директор консалтингового агентства IMC, член Гильдии российских маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА. - Для выполнения крупных консалтинговых проектов необходима сильная профессиональная команда. И она на Дальнем Востоке есть. Мы намерены презентовать ее всем заинтересованным сторонам». Уже в ближайшем будущем ассоциация займется разработкой и внедрением норм профессиональной этики, стандартизацией принципов и практики деятельности консультантов, укреплением их деловой репутации и продвижением услуг на внутреннем и внешнем рынках; а также созданием благоприятных условий для профессиональной активности.
Целью создания ассоциации является формирование регионального рынка консультационных услуг, взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом и властью, установление партнерских отношений с российскими и международными ассоциациями по бизнес-консультированию стран АТР, способствующее росту международного сотрудничества в экономике, политике и других сферах, развитию культуры и этики.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».
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