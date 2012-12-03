www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнес-консультанты Дальнего Востока объединились в ассоциацию

03 Декабря 2012, 16:02 | Владивосток

23 октября во Владивостоке состоялась Первая Дальневосточная конференция бизнес-консультантов. Она собрала более 60 консультантов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. Чтобы двигаться дальше, необходимо налаживать партнерские отношения между консультантами, объединять компетенции и усилия для выполнения крупных проектов. Конференция прошла при финансовой поддержке японского правительства через Программу БАС ЕБРР (Программа Европейского банка реконструкции и развития по продвижению консалтинга на Дальнем Востоке).

«Ассоциацию создавать совершенно необходимо, - считает Евгений ТУШКИН, член Национального института сертифицированных консультантов по управлению (НИСКУ). - Более того, не за горами время, когда в государственное управление консультант сможет войти только в случае, если он будет членом профессионального объединения. Потребность в консультантах сегодня очень большая. Но она пока неосознаваемая».

«Вступление в ассоциацию для меня - это инвестиции в отношения, - говорит директор консалтинговой компании «Сфинкс» (Арсеньев) Михаил СОБОЛЕВ. - Мы редко встречаемся и общаемся. Но та информация, которую черпаешь в общении с коллегами, приносит очень большую отдачу. Даже сегодняшнее мероприятие обогатило меня настолько, что теперь я знаю 26 направлений, в которых можно двигаться и в которых можно заработать деньги».

Объединение в профессиональные ассоциации сегодня становится одной из главных тенденций рынка. В ассоциации на Дальнем Востоке уже объединились маркетологи, рестораторы и отельеры, представители малого бизнеса. Свои площадки для профессионального общения имеют специалисты по работе с персоналом. Теперь для решения общих для всех профессиональных задач на Дальнем Востоке появилась Ассоциация бизнес-консультантов.

«Мы долго обсуждали, а нужна ли рынку профессиональная ассоциация, дорос ли он до нее, - говорит президент Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов, директор консалтингового агентства IMC, член Гильдии российских маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА. - Для выполнения крупных консалтинговых проектов необходима сильная профессиональная команда. И она на Дальнем Востоке есть. Мы намерены презентовать ее всем заинтересованным сторонам». Уже в ближайшем будущем ассоциация займется разработкой и внедрением норм профессиональной этики, стандартизацией принципов и практики деятельности консультантов, укреплением их деловой репутации и продвижением услуг на внутреннем и внешнем рынках; а также созданием благоприятных условий для профессиональной активности.

Целью создания ассоциации является формирование регионального рынка консультационных услуг, взаимовыгодное сотрудничество с бизнесом и властью, установление партнерских отношений с российскими и международными ассоциациями по бизнес-консультированию стран АТР, способствующее росту международного сотрудничества в экономике, политике и других сферах, развитию культуры и этики.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru