WWF и Центр лесных наук Каталонии вместе с пчеловодами пытаются сохранить липовые леса Приморья

Приморский мед, дикоросы и кооперация в сфере недревесной лесной продукции были в центре внимания участников семинара, который организовали при поддержке Евросоюза в Приморье WWF России и Центр лесных наук Каталонии, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Семинар по недревесной лесной продукции состоялся 25-27 октября под Уссурийском в одном из живописнейших уголков Приморья, дающим полное представление о богатстве кедрово-широколиственных лесов - местах обитания амурского тигра и кладовой всевозможных полезностей леса. Его участниками стали порядка 50 человек: пчеловоды, в т.ч. члены созданного в 2015 году Союза пчеловодов Приморского края, лесопользователи-арендаторы, производители недревесной таежной продукции, специалисты Приморского НИИ сельского хозяйства и Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА), представители общественных инициативных групп, объединяющих производителей т.н. «недревески». Для каждого из них ценность леса сосредоточена не в древесине как таковой, а в многообразии пищевых и лекарственных растений, которые дает тайга и которые могут использоваться человеком на протяжении долгой жизни природного леса, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Главная задача таких семинаров - это информирование пчеловодов о новых возможностях, которые открываются перед ними от координации действий внутри сектора: организации кооперативов, создании профессиональных сообществ и союзов, выработки общих принципов и стандартов от работы на пасеках в лесу до взаимодействия с внешней средой – законодателями, предпринимательским сообществом и потребителем.

«Объединение усилий и голосов пчеловодов, работающих в разных районах края, в том числе и отдаленных, поможет оказать более существенное влияние на обновление законодательной базы по пчеловодству. Сообща им будет легче выходить на международные рынки сбыта меда, они смогу разработать единый бренд приморского меда по примеру, например, хорошо известного Башкирского меда, добиться признания его качества. То есть, стать более сильными и влиятельными», - комментирует руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России Елена Федичкина.

Семинар был организован в рамках проекта «Амурская природоохранная коалиция», который реализуется в бассейне Амура WWF России в содружестве с Центром лесных наук Каталонии (Испания) при поддержке Евросоюза. Этот Центр уже много лет трудится на ниве развития устойчивого лесопользования в Испании, развитие и поддержка индустрии недревесных ресурсов леса является одной из его основных специализацией.

Уже во второй раз в Приморье с рабочим визитом побывали директор Каталонского Центра Леса Денис Боглиа и сотрудник института Марта Ровира, которые пригласили ведущего эксперта по меду Мигеля Алемани, руководителя испанской компании по производству меда различных сортов. Опытом этой старейшей семейной компании, основанной в 1879 году, особенностями ведения бизнеса по меду и знаниями о международном рынке продукции пчеловодства Мигель Алемани щедро делился с участниками семинара.

Не менее значимым было участие Селины Ган, предпринимателя из Малайзии, которая уже 16 лет ищет по миру уникальные сорта меда из природных лесов, сертифицированные по системе органического продукта. Знания Селины требований по качеству меда, его стоимости на мировых рынках, растущая востребованность в органическом дорогом меде - та ценная информация, которой и ждали пчеловоды от эксперта мирового уровня.

В Приморском НИИ сельского хозяйства состоялась презентация направлений для пчеловодства, посещение пасеки и лаборатории по сертификации пищевых продуктов.

Заведующий лабораторией пчеловодства ПримНИИСХ, к. с.-х. н. Максим Шаров представил свою работу по селекции дальневосточной пчелы, а также результаты участия в международном конгрессе пчеловодов «Апиславия» в Алматы.

«Мы рады видеть, как возрождается пчеловодство – отрасль края, неразрывно связанная с устойчивым природопользованием. Пчеловоды являются главными нашими сторонниками в защите липовых лесов от уничтожения. Ведь за последние 10 лет липу стали рубить на порядок больше – в 20 раз увеличился ликвидный эквивалент экспорта липы, то есть древесины, необходимой для заготовки заявленного объема круглых и пиломатериалов, – комментирует Евгений Лепешкин, ведущий координатор проектов Амурского филиала WWF России. – Мы надеемся, что совместными усилиями с пчеловодами нам удастся сохранить липовые леса Приморья, а также продвинуть качественный и полезный приморский мед на международном рынке».

На фото: Мигель Алимани делится секретами пчеловодства в Испании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.