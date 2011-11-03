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Владивосток переходит на оптику
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» во Владивостоке ввел в эксплуатацию очередное «кольцо» новых сетей доступа в Интернет по технологии MetroEthernet.
Теперь у 2,5 тысяч абонентов, живущих в районе Первой речки во Владивостоке, появилась возможность подключиться к услугам доступа в Интернет по принципиально новой технологии передачи данных MetroEthernet, обеспечивающей доступ в сеть со скоростью до 100 Мб/с. Переключение будет происходить бесплатно и по желанию абонента.
Технология MetroEthernet позволяет значительно улучшить качество предоставляемых услуг за счет появления у абонента так называемой «широкой полосы» со скоростью до 100 мегабит в секунду. На этой полосе могут оказываться различные услуги: от традиционной телефонии и доступа в Интернет до интерактивного телевидения. Выгода для абонента очевидна: значительно увеличивается не только скорость и качество доступа в Интернет, но и перечень предоставляемых услуг.
Всего на сегодняшний день во Владивостоке монтированная емкость портов доступа в Интернет по технологии MetroEthernet составляет более 30 тыс., сообщает отдел по связям со СМИ Приморского филиала ОАО "Ростелеком".
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком».
ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.
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