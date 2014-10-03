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Кадры для предприятий Приморья предложили заказывать в ДВФУ
Депутаты Государственной Думы, которые приехали во Владивосток для проведения круглого стола на тему «Формирование благоприятного инвестиционного климата на Дальнем Востоке», посетили завод «Варяг» и Дальневосточный федеральный университет. Депутаты Законодательного Собрания Галуст Ахоян и Петр Журавлев участвовали в проведении встречи.
Завод «Варяг» был создан в 1973 году. Сейчас – это динамично развивающиеся предприятие, специализирующееся на производстве комплексных систем управления движением и защиты пароэнергетики. Завод является единственным предприятием в России по производству электрогидравлических агрегатов. В цехах выполняются работы по производству, ремонту, модернизации и гарантийному обслуживанию техники (систем управления морских кораблей, судов, глубоководных аппаратов, судового оборудования).
«Перспектива загрузки нашего предприятия заказами очень серьезная, - сказал генеральный директор завода «Варяг» Евгений Леонов. – Мы сегодня примерно на 40 процентов перегружены от своих максимальных мощностей. Поэтому мы сейчас ведем перевооружение завода, оснащение его новым оборудованием. При этом мы принимаем на работу довольно много молодежи. У нас сложная, высокоточная работа, поэтому одна из главных проблем – кадровая. Этот вопрос остро стоит не только у нас, но и на других предприятиях края. Недостаточно рабочих и инженерных кадров. Нужна серьезная государственная поддержка. Мы все, что можем, делаем для привлечения рабочих – повышаем заработную плату, приобретаем для них квартиры».
Сейчас, по словам Евгения Леонова, средняя зарплата на предприятии составляет около 40 тысяч рублей. Закуплено новое оборудование японского производства, которое позволяет производить особо точные детали для морских судов и производственной техники.
«Мы сегодня вместе с депутатами Государственной Думы осмотрели завод «Варяг», - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. – Впечатление от предприятия сложилось хорошее. Предприятие такого серьезного масштаба нормально работает и выпускает продукцию, которая востребована на рынке. Сейчас стоит вопрос о подготовке рабочих и инженерных кадров для промышленных предприятий для завода «Варяг».
Также депутаты Госдумы посетили кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где встретились со студентами ДВФУ. На встрече речь шла, в частности, об условиях проживания и учебы в ДВФУ, о промышленных предприятиях, на которых предстоит работать выпускникам вуза.
«Нам бы хотелось, чтобы ДВФУ поддерживал связь с предприятиями, студенты проходили практику на производстве, получали навыки будущих специальностей, - сказал возглавляющий делегацию председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. – Я считаю, что правительству и профильным министерствам нужно выступить с инициативой, которая бы предполагала целевой заказ на подготовку специалистов. Нужно, чтобы студенты заключали контракт с предприятиями для того, чтобы в дальнейшем на заводы приходили подготовленные инженерные кадры».
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