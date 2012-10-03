Аэропорт Владивостока в январе-сентябре 2012 года увеличил пассажиропоток на 13%

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) за девять месяцев 2012 года оказало услуги 1 млн 235 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий пассажиропоток аэропорта возрос на 13%.

В этот период пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 8% и составил 918 тыс. человек. На международных авиалиниях количество обслуженных клиентов составило 317 тыс. человек, что на 32% выше показателя за аналогичный период 2011 года.

За указанный период в аэропорту совершено 5000 самолето-вылетов. Увеличение количества рейсов на внутренних авиалиниях составляет 3% , на международных 30%. Общий рост этого показателя к данным 2011 года составил 9%.

В сентябре услугами аэропорта воспользовалось 153 тыс. пассажиров, что на 14% больше, чем в сентябре 2011 года, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).