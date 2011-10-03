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Администрация Владивостока отдаст в хорошие руки помещения под офисы и магазины

03 Октября 2011, 15:55 | Владивосток

Открытые аукционы по продаже права аренды на муниципальные помещения различной площади объявила администрация Владивостока. Аукционы пройдут 19 и 24 октября. На этот раз в аренду на 5 лет предложены 18 объектов в самых разных районах города.

Преимущественно помещения расположены в цокольных или на первых этажах жилых домов, а также в зданиях технического назначения. Здесь предприниматели могут обустроить офисы, небольшие магазины, парикмахерские, другие предприятия бытового обслуживания и услуг. Площадь - самая разная: например, на улице Уборевича - 83 кв. метра, на улице Никифорова - 200, Надибаидзе - 17, Краева - 295, а на улице Суханова - всего 4,3 кв. метра.

Чтобы стать претендентом на аренду помещения, необходимо вовремя подать заявку в муниципальное казенное учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". Аукцион по каждому из лотов будет признан состоявшимся, если число участников торгов будет не меньше двух.

В каждом из аукционов назначена цена договора на право заключения договора аренды (она вытекает из оценочной стоимости объекта, установленной независимыми оценщиками), и конкуренция может развернуться именно за эту цену. Право аренды получит участник, предложивший наибольшую сумму. Впрочем, далеко не всегда борьба оказывается напряженной - нередко объект уходит по цене, близкой к начальной. Затем арендатор будет вносить ежемесячную фиксированную арендную плату, размер которой уже установлен. Например, за помещение на улице Новоивановской площадью 45 "квадратов" ежемесячная плата составит 22 630 рублей, а за помещение в 31 "квадрат" на Кирова (назначение - магазин) - 9 631 рубль. В соответствии с городскими законами, представители среднего и малого бизнеса в ряде отраслей могут рассчитывать на льготные ставки арендной платы.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте администрации города Владивостока. Справки по тел.: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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