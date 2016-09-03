Иностранцы смогут въезжать во Владивосток по электронной визе

Российские власти планируют ввести электронную визу для иностранцев в Свободном порту Владивосток. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, об этом заявил президент России Владимир ПУТИН на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Правительство ведет работу, призванную упростить порядок получения виз для иностранных граждан, прибывающих в Свободный порт Владивосток. Все формальности можно будет решить через веб-сайт российского МИДа, получив электронную визу через интернет", - рассказал президент РФ.

Он также напомнил, что с 1 октября в свободном порту Владивостока начнет действовать единое окно для прохождения всех контрольных процедур.

Напомним, подобная процедура получения виз достаточно проста и удобна. Этот режим действует для граждан РФ посещающих Кипр и Сингапур.